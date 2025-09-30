Тренд TikTok заклеювати рота на час сну: лікарі пояснюють, чому це небезпечно

Скріншот

У соцмережі TikTok “завірусився” новий тренд — заклеювати рот смугою скотчу перед сном. Учасники челенджу заявляють, що на ранок чудово почуваються. Однак лікарі зовсім іншої думки стосовно цього.

Користувачі TikTok впевнено заявляють, що сон із заклеєним скотчем ротом зробив чіткішими лінії їхнього підборіддя, а шкіру блискучою, та самі вони як ніколи чудово висипаються. Навіть відомі особистості рекламують такий підхід як “бьюті пораду на всі часи”. Інфлюенсери запевняють підписників, що це нібито допомагає позбавитись хропіння, неприємного запаху з рота та навіть знизити тривожність.

Однак дослідники та лікарі залишаються занепокоєними з приводу цього. Вони переконані, що заклеювання рота перед сном завдає більше шкоди, ніж користі. Тіктокери переконані, що заклеювання рота і дихання виключно через ніс покращує сон.

З одного боку волоски у носі фільтрують пил та алергени. Дихання через ніс зволожує повітря ще до того, як воно потрапить до легень і може сприяти регулюванню артеріального тиску. Однак доказів, що заклеювання рота скотчем перед сном забезпечує ці переваги, вкрай мало.

Огляд, опублікований в цьому році канадськими дослідниками, включав 10 досліджень за участю 213 осіб з проблемами сну, пов’язаними з диханням, такими як обструктивне апное сну. Вісім досліджень було присвячено заклеюванню рота пластиром, а два — використанню ременя на підборідді для утримання рота закритим. Тільки два дослідження продемонстрували, що заклеювання рота пластиром призводить до незначного покращення рівня кисню і зменшення кількості затримок дихання упродовж ночі. Але навіть ці покращення не були визнані “клінічно значущими”. Простіше кажучи, ці зміни не мали б великого значення у реальному житті.

“Дослідження із застосування пластиру для рота поодинокі, користь від нього незначна, а потенційні ризики існують”, — попереджає неврологиня та експерт із сомнології з Орегонського університету охорони здоров’я та науки, докторка Кімберлі Хатчісон.

Одразу чотири дослідження в огляді аналізували питання безпеки у разі сну із заклеєним ротом. Серед іншого, виникає ризик задухи, особливо в людей зі значною закладеністю носу. Мільйони людей по всьому світу страждають через апное, коли дихання багаторазово зупиняється під час сну. При цьому велика кількість з них може даже не знати, що хворіє на апное.

“Я чула шалені речі в соціальних мережах, коли люди використовують клейку стрічку або беруть великий шмат скотчу і повністю заклеюють рот”, — зазначає логопед Стенфордського університету Енн Кірні.

Натомість вона радить використовувати невеликий шматочок медичного скотчу і тільки після того, як людина переконається, що в неї не забитий ніс. Вона також додає, що важливе значення має положення язика. Енн Кірні підкреслює, що язик має бути піднятим і висунутим вперед, інакше ніякої користі не буде.

Джерело: ZME Science