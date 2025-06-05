TRUMP запустить криптогаманець у партнерстві з Magic Eden, але є нюанси

Команда, що стоїть за мемкоїном TRUMP, заявила, що полегшить прихильникам Трампа доступ до криптовалюти та дозволить приєднатися до спільноти завдяки запуску криптогаманця. Trump Wallet ще не запущено. Але вже відомо, що додаток працюватиме на базі Magic Eden, цифрового міжланцюгового NFT-гаманця для колекціонерів. Сам сервіс використовує блокчейн Solana.

На сайті анонсованого гаманця йдеться про те, що це офіційний додаток від президента США Дональда Трампа. Magic Eden підписала партнерство з GetTrumpMemes.com, щоб створити перший і єдиний гаманець Trump Wallet.

Але ось що цікаво: родина Трампа виступила з заявою про те, що не має жодного стосунку до Trump Wallet. Ерік Трамп написав, що цей проєкт не схвалений The Trump Organization.

«Я був би вкрай обережним, використовуючи наше ім’я в проєкті, який не був затверджений і невідомий нікому в нашій організації».

Молодший син Трампа, Баррон Трамп, навіть зробив взагалі свою першу публікацію на Х, аби написати про те, що його родина «не має жодного стосунку до цього гаманця».