Три найочікуваніші релізи літа поповнять Game Pass у липні

Wuchang: Fallen Feathers / 505 Games

Microsoft анонсувала нову добірку ігор, що поповнять бібліотеку Xbox Game Pass у липні. Головними новинками стали одразу три великі релізи.

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Три найочікуваніші релізи літа будуть доступні в день виходу для підписників Game Pass Ultimate як на Xbox, так і на ПК. Новинками стануть Wuchang: Fallen Feathers, Grounded 2 та Abiotic Factor.

Першою з’явиться кооперативна науково-фантастична виживалка Abiotic Factor — реліз запланований на 22 липня. Гра пропонує кооператив від одного-шести гравців, яким потрібно досліджувати підземний дослідницький центр, уникаючи аномалій, монстрів та інших загроз.

Наступною в Game Pass зʼявиться Wuchang: Fallen Feathers — 24 липня. Це екшн-RPG у стилі Souls з відкритим світом, натхненним Китаєм епохи Трьох царств. Гравцям належить грати за воїна-пірата Учан, битися з ворогами, а також долати внутрішні демони персонажа.

Завершить трійку Grounded 2, яка вийде 29 липня. Сиквел кооперативної виживалки з мініатюрним світом обіцяє більше контенту, ніж перша частина: більший світ, нову зброю, броню, спорудження баз та інші механіки.

Окрім цих трьох, у липневій добірці будуть й інші ігри для підписників:

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High On Life (хмара, консоль, ПК) — 15 липня

RoboCop: Rogue City (хмара, ПК, Xbox Series X|S) — 17 липня

My Friendly Neighborhood (хмара, консоль, ПК) — 17 липня

Back to the Dawn (хмара, консоль, ПК) — 18 липня

Wheel World (хмара, ПК, Xbox Series X|S) — 23 липня

А вже 1 серпня до бібліотеки додадуть Farming Simulator 25. Загалом липень для Game Pass виходить насиченим: одразу три гри першого дня для підписників, плюс кілька відомих релізів, що вже вийшли раніше.

Нагадаємо, наразі триває великий літній розпродаж в PS Store, де можна знайти чимало ігор зі знижками від 30% до 90% знижок. А разом з тим Steam пропонує чимало ігор для фанатів оптимізації в межах «Фестивалю автоматизації».

Джерело: Polygon