У Steam розпочався «Фестиваль автоматизації» зі знижками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory та інші

Фестиваль автоматизації 2025 в Steam

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У Steam розпочався один з запланованих розпродажів, який протриває тиждень — «Фестиваль автоматизації 2025». Він завершиться 21 липня.

Цього разу акція присвячена іграм з автоматизацією, оптимізацією процесів і побудовою виробничих ланцюгів. Фестиваль підійде тим, хто полюбляє конвеєри, дрони, гіпертруби чи просто налагодження процесів.

Також Valve, як завжди, приготувала приємні подарунки — цього разу до колекції увійшли рамка профілю у стилі «конвеєрної стрічки», тематичний анімована наліпка та рухомий аватар. Безплатні бонуси доступні у розділі «Крамниця жетонів» — просто перейдіть за посиланням та заберіть своє.

Традиційно ми підготували невеликий список ігор, які можна вихопити в Steam по знижці:

На жаль, хіт Factorio (₴300) за знижкою не продають, чого не було ніколи і раніше — проте для неї доступна демоверсія. Також чомусь на «Фестивалі автоматизації» не знайти Oxygen Not Included (₴329), хоча вона могла б гарно вписатися в нього. Те саме стосується Mindustry, яка коштує ₴169. Хоча перелічені ігри не продають за знижками — їхня ціна не настільки «кусається», аби проігнорувати цікаві проєкти.

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