Новини Софт 22.12.2025 comment views icon

Це підвищує продуктивність SSD: у Windows 11 увімкнули підтримку NVMe з Windows Server 2025

Це підвищує продуктивність SSD: у Windows 11 увімкнули підтримку NVMe з Windows Server 2025
Зображення: Microsoft

Днями Microsoft представила вбудовану підтримку NVMe для Windows Server 2025. Її увімкнення у Windows 11 підвищує продуктивність, але є важливі нюанси.

Нативна підтримка NVMe з’явилася у Windows Server 2025 після 14 років існування технології. Майже одразу користувачі Windows 11 спробували увімкнути її через реєстр. Computer Base повідомляє, що деякі з них отримали менші затримки та вищі швидкості передачі даних, що призвело до покращення приблизно на 10-15%.

Нова функція дозволить максимізувати швидкість читання та запису накопичувачів з одночасним зменшенням навантаження на процесор. Вона також обмежить випадки, коли одна або кілька програм, що виконують багато важких завдань, призводять до зависання системи. Однак інші не помітили жодних змін, а в тих, кому найменше пощастило, накопичувачі зникли з системи.

Оскільки Windows розглядає всі пристрої зберігання даних як SCSI, більшість накопичувачів та ПЗ налаштовані саме на це. Команди NVMe перетворюються на команди SCSI, які система може розпізнати. Тому деякі інструменти керування сховищем або більше не розпізнають NVMe SSD, або виявляють їх двічі як різні накопичувачі. Налаштування реєстру також може змінити ідентифікатор тому, що ускладнює виявлення накопичувача деякими програмами, такими як засоби резервного копіювання. Інструкції до цієї ризикованої операції, як і відгуки про результати, можна знайти на форумі deskmodder.

На думку Tom’s Hardware, вбудована підтримка NVMe, хоча й запізніла, може стати революційною для Windows. Ця функція дозволяє операційній системі максимізувати продуктивність накопичувачів. За словами Microsoft, система підтримує 64 000 черг, кожна з яких обробляє 64 000 команд одночасно, що означає, що вона може виконувати понад 4 мільярди операцій. З іншого боку, підтримка через SCSI обмежує кожну чергу 32 командами. Ймовірно, що ця технологія буде поступово стандартизована у Windows.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Samsung згортає виробництво SATA-SSD: експерти прогнозують ціновий "тиск" на накопичувачі у наступні 18 місяців
Користувачам Windows 11 заборонили вимикати автооновлення програм із Microsoft Store
Консолі MSI Claw офіційно "стали Xbox" — компанія пояснює переваги повноекранного режиму
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Microsoft анонсувала Windows 11 26H1, але більшість ПК її не отримає
Microsoft анонсує покращення ігрової продуктивності Windows 11 у 2026 році
50 байтів/с: ентузіаст відтворив зчитувач перфострічок з нуля
Android додасть функцію "Причина дзвінка" для маркування важливих викликів
Знов BitLocker: Microsoft попереджає користувачів Windows 11 та 10 про можливу втрату даних
Оновлення Android 16 QPR2 пришвидшило смартфони Google Pixel: тести показали +20% до продуктивності
Коли варто оновитися: Windows 11 виправляє вильоти “Провідника” та фрізи в іграх
У рекламі Windows 11 ШІ-помічник Copilot дає неправильну пораду
Apple MacBook Pro M5: незалежні оглядачі знайшли важливі апаратні покращення, і це не процесор
15 нових функцій iPhone з iOS 26.2
Steam у жовтні 2025: несподівана зміна лідера серед відеокарт, Windows 10 і Intel продовжують падіння
"Блокнот" Windows 11 отримує таблиці
Для ПК з Windows 11 вийшла програма Edge Light — підсвітка для дзвінків, яка замінює кільцеву лампу
"Глюки" Windows 11: червоний екран в іграх та помилка, яку неможливо виправити
Microsoft визнала безлад у меню Windows 11: вони отримають підпункти та напівпрозорість
Тест: пришвидшений “Провідник” Windows 11 споживає у два рази більше пам’яті, але чи працює він швидше?
YouTube видаляє відео з обходом акаунту Microsoft у Windows 11: “Заохочує до небезпечної або незаконної діяльності”
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати