Це підвищує продуктивність SSD: у Windows 11 увімкнули підтримку NVMe з Windows Server 2025

Зображення: Microsoft

Днями Microsoft представила вбудовану підтримку NVMe для Windows Server 2025. Її увімкнення у Windows 11 підвищує продуктивність, але є важливі нюанси.

Нативна підтримка NVMe з’явилася у Windows Server 2025 після 14 років існування технології. Майже одразу користувачі Windows 11 спробували увімкнути її через реєстр. Computer Base повідомляє, що деякі з них отримали менші затримки та вищі швидкості передачі даних, що призвело до покращення приблизно на 10-15%.

Нова функція дозволить максимізувати швидкість читання та запису накопичувачів з одночасним зменшенням навантаження на процесор. Вона також обмежить випадки, коли одна або кілька програм, що виконують багато важких завдань, призводять до зависання системи. Однак інші не помітили жодних змін, а в тих, кому найменше пощастило, накопичувачі зникли з системи.

Оскільки Windows розглядає всі пристрої зберігання даних як SCSI, більшість накопичувачів та ПЗ налаштовані саме на це. Команди NVMe перетворюються на команди SCSI, які система може розпізнати. Тому деякі інструменти керування сховищем або більше не розпізнають NVMe SSD, або виявляють їх двічі як різні накопичувачі. Налаштування реєстру також може змінити ідентифікатор тому, що ускладнює виявлення накопичувача деякими програмами, такими як засоби резервного копіювання. Інструкції до цієї ризикованої операції, як і відгуки про результати, можна знайти на форумі deskmodder.

На думку Tom’s Hardware, вбудована підтримка NVMe, хоча й запізніла, може стати революційною для Windows. Ця функція дозволяє операційній системі максимізувати продуктивність накопичувачів. За словами Microsoft, система підтримує 64 000 черг, кожна з яких обробляє 64 000 команд одночасно, що означає, що вона може виконувати понад 4 мільярди операцій. З іншого боку, підтримка через SCSI обмежує кожну чергу 32 командами. Ймовірно, що ця технологія буде поступово стандартизована у Windows.