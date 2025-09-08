banner
Windows 11 vs Phison: сліди таємничого збою SSD ведуть до особливої прошивки

Андрій Русанов

Після того як з’ясувалося, що серпневе оновлення Windows 11 не спричиняло недавній збій SSD, м’яч опинився на полі Phison. Але, здається, Microsoft не врахувала усіх обставин.

За даними китайського комюніті PCDIY!, причиною проблеми стала передрелізна інженерна прошивка на певних накопичувачах, яку й “тригернуло” оновлення. Адміністраторка групи Роуз Лі повідомила, що причину виявили та додатково перевірили інженери Phison. Тестування, проведене PCDIY!, також показало, що збої SSD, пов’язані з оновленням Windows 11, відбувалися на накопичувачах з цією прошивкою, а не з фінальною версією.

Оскільки виробники SSD з контролерами Phison отримують їх безпосередньо у виробника та масово “заливають” на накопичувачі. Як повідомляє Tom’s Hardware, офіційна прошивка була повністю протестована та перевірена, і не має аномалій.

Минулого місяця повідомлялося, що оновлення Windows 11 спричиняє збої SSD. Користувачі стверджували, що їхні накопичувачі зникали з системи після передачі великих обсягів файлів, а деякі не з’являлися навіть після перезавантаження. У відповідь Phison опублікувала заяву про те, що провела понад 4500 годин тестування та не змогла відтворити збої.

Пізніше Microsoft заперечила, що оновлення спричинило проблему зі сховищами даних. Компанія заявила, що її розслідування не виявило зв’язку між патчем безпеки та збоями. Але з огляду на останні дані це не зовсім так.

Новий чемпіон: контролер Phison E28 «рве» наявні SSD PCIe 5.0 у попередніх тестах

Невідомо, як саме в користувачів, котрі повідомляли про збій, опинилися накопичувачі з передрелізною прошивкою та скільки їх було. Універсальною рекомендацією залишається підтримання внутрішнє ПЗ накопичувачів в актуальному стані. Звісно, багато хто цього не робить, але у випадку з SSD їхня мікропрограма має значення.

