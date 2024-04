Це писав ChatGPT: експерти знайшли слово для ідентифікації ШІ-контенту

Електронні листи, написані ChatGPT дуже легко ідентифікувати — і для цього потрібно звернути увагу на одне слово.

Співзасновник популярного американського бізнес-інкубатора Y Combinator Пол Грем дійшов до висновку, що наявність слова «delve» в електронному листі є ознакою того, що його написав ChatGPT.

Someone sent me a cold email proposing a novel project. Then I noticed it used the word “delve.”

До цього повідомлення від додав діаграму. На ній показана кількість використань цього слова виключно в академічних матеріалах з 1990 по 2024 рік.

Згідно з цими даними кількість використань слова «delve» збільшилось з менш ніж 2000 разів у 2022 році до майже 18 000 разів у 2024 році.

В свою чергу, AI Phrase Finder, який використовував набір даних із 50 000 відповідей ChatGPT, виявив, що слово «delve» входило до 10 найпопулярніших слів, які використовуються ChatGPT.

Delve можна перекласти як «ритися», «копатися». Або ж як «яму», «впадину».

Але в коментарях до допису багато користувачів зазначили, що для них це цілком нормальне слово. Для них — в першу чергу, як колишніх колоній Британської імперії (Нігерія, Індія і т.д.)

People who have learnt English in the countries which have British colonial past – this is exactly how we learnt English.

‘Delve’ is a normal word which we speak.

There is no sense of what word is archaic/out of fashion and what’s not!

Often times when I speak English with…

— Osho, ओशो (@oshosidhant) April 8, 2024