Новини WTF 09.01.2024 о 10:10 comment views icon

Цей iPhone пережив падіння з 5 км висоти — під час рейсу Alaska Airlines, де Boeing 737 Max 9 раптово втратив частину фюзеляжу

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Цей iPhone пережив падіння з 5 км висоти — під час рейсу Alaska Airlines, де Boeing 737 Max 9 раптово втратив частину фюзеляжу

Телефон знайшли увімкненим, із підключеним, але обірваним кабелем для заряджання, а на екрані відображався електронний лист із багажною квитанцією від авіаперевізника.

Літак Boeing 737 Max 9 стартував у п’ятницю з Портленду, і, перебуваючи на висоті 5 км, раптово втратив частину фюзеляжу, зарезервовану для додаткових дверей. На щастя, за 20 хвилин після зльоту пілоти змогли успішно приземлити транспорт з усіма 171 пасажиром та 6 членами екіпажу на борту, хоча дехто отримав легкі травми.

Водночас, як повідомив у соцмережах дизайнер ігор Шон Бейтс, під час прогулянки йому вдалось натрапити на iPhone, який, ймовірно, пережив падіння з того самого рейсу, судячи з багажної квитанції, яка відображалась на чомусь не заблокованому екрані телефона. Ззовні пристрій виглядає абсолютно неушкодженим — постраждав лише кабель для заряджання, обірваний залишок якого стирчав із роз’єму.

Під час недільного брифінгу Національна рада з безпеки на транспорті підтвердила, що після падіння з Boeing 737 Max 9 було знайдено два телефони — один на узбіччі, а другий у дворі. Крім того, вчитель портлендської школи знайшов ту саму заглушку фюзеляжу на своєму подвір’ї.

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Тож як телефон міг залишитись неушкодженим, впавши з висоти у 5 км? Тут мова, схоже, йде про негативне прискорення, чи уповільнення — процес, під час якого швидкість об’єкта зменшується з часом. Під час схожого випадку у 2011 році, коли iPhone 4 впав з літака з висоти 300 метрів, Wired детально описав цей процес — будь-який об’єкт, що падає на Землю, досягає точки, відомої як кінцева швидкість, де сила тяжіння більше не може його прискорити через опір повітря в атмосфері. Крім того, iPhone 4, як і телефон, який впав під час п’ятничного рейсу, перебував у футлярі, що збільшувало його шанси на виживання.

Тим часом на час проведення розслідування Федеральне авіаційне управління наказало призупинити роботу 171 літака Boeing 737 Max 9. За даними Boeing, Max — найпопулярніший літак в історії компанії, на який припадає п’ята частина усіх замовлень, починаючи з 1995 року. З майже 2,9 мільйона рейсів, запланованих у всьому світі на січень, 4,3% мали відбутися з використанням літаків Max 8, а 0,7% — з використанням Max 9.

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