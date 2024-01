Цей iPhone пережив падіння з 5 км висоти — під час рейсу Alaska Airlines, де Boeing 737 Max 9 раптово втратив частину фюзеляжу

Телефон знайшли увімкненим, із підключеним, але обірваним кабелем для заряджання, а на екрані відображався електронний лист із багажною квитанцією від авіаперевізника.

Літак Boeing 737 Max 9 стартував у п’ятницю з Портленду, і, перебуваючи на висоті 5 км, раптово втратив частину фюзеляжу, зарезервовану для додаткових дверей. На щастя, за 20 хвилин після зльоту пілоти змогли успішно приземлити транспорт з усіма 171 пасажиром та 6 членами екіпажу на борту, хоча дехто отримав легкі травми.

Водночас, як повідомив у соцмережах дизайнер ігор Шон Бейтс, під час прогулянки йому вдалось натрапити на iPhone, який, ймовірно, пережив падіння з того самого рейсу, судячи з багажної квитанції, яка відображалась на чомусь не заблокованому екрані телефона. Ззовні пристрій виглядає абсолютно неушкодженим — постраждав лише кабель для заряджання, обірваний залишок якого стирчав із роз’єму.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024