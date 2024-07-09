TSMC коштує $1 трлн — чому тайванський виробник чипів важливий та з якими викликами стикається

У понеділок тайванський напівпровідниковий гігант TSMC ненадовго приєднався до невеликого клубу компаній, вартість яких перевищує $1 трлн. За останні майже чотири десятиліття TSMC стала однією з найважливіших компаній у світі — лідером у виробництві чипів, на який працює велика частина всієї електроніки у світі.

Завдяки революції в області штучного інтелекту, TSMC зіткнулася з величезною хвилею попиту на процесори, необхідні для навчання та роботи програм ШІ. Компанія тісно співпрацює з NVIDIA, яка нещодавно була найдорожчою компанією у світі з ринковою капіталізацією близько $3,3 трлн. TSMC також постачає чипи конкурентам NVIDIA, Qualcomm і AMD. Найвідомішим клієнтом компанії є Apple, яка замовляє чипи iPhone для MacBook. Попит на чипи TSMC такий, що виробництво заброньовано на багато років.

«Ми створили дослідницьку лінію для технологій, які дозволять використовувати передові пристрої, схеми та системи штучного інтелекту на десятиліття вперед», — повідомляє TSMC.

Тайвань, де розташована компанія, є однією з найважливіших ланок у ланцюжку постачання напівпровідників, надважливою державою для світової економіки. Проте Китай вважає острів своєю територією і не виключає застосування сили, щоб взяти його під свій контроль. Міністерка торгівлі США Джина Раймондо заявила на слуханнях у Конгресі в травні, що наслідки вторгнення Китаю на Тайвань та захоплення TSMC будуть «абсолютно руйнівними».

«Зараз Сполучені Штати купують 92% своїх передових чипів у TSMC на Тайвані», — каже міністерка.

Під тиском TSMC бажає диверсифікувати виробництво, щоб захиститися від конфлікту. Вона будує дві фабрики у Сполучених Штатах і оголосила про плани третьої у квітні, з загальними інвестиціями в штаті Аризона до $65 млрд. Але минулого року її проєкти в США зіткнулися з перешкодами, які компанія пояснює браком людських ресурсів, оскільки виготовлення мікросхем вимагає вузькоспеціалізованих навичок.

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Цього року TSMC також запустила завод в Японії вартістю $8,6 млрд. Проєкт надважливий для країни, оскільки вона змагається зі Сполученими Штатами та Європою у залученні виробників мікросхем за допомогою величезних субсидій. Завдяки підтримці японського уряду TSMC оголосила про другу фабрику з виробництва більш досконалих мікросхем. Фірма також планує новий завод у Німеччині — свій перший у Європі.

Геополітика — не єдине, що хвилює TSMC та індустрію мікросхем Тайваню. Острів також схильний до стихійних лих. Він розташований на «Вогняному кільці», дузі інтенсивної сейсмічної активності вздовж Тихоокеанського регіону, і, як і сусідня Японія, має довгу історію катастрофічних землетрусів. TSMC була однією з компаній, які зупинили виробництво через землетрус магнітудою 7,4 бала у квітні цього року, найсильніший за останні десятиліття на Тайвані. У компанії кажуть, що плив від землетрусу був мінімальним. TSMC інвестувала у функції сейсмічної стійкості на своїх підприємствах.

Джерело: Techxplore

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