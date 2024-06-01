Голова NVIDIA Дженсен Хуанг разом с керівниками TSMC, MediaTek і Quanta гуляли нічним ринком у Тайвані

CEO NVIDIA Дженсен Хуанг та голови деяких з найбільших компаній у напівпровідниковому бізнесі були помічені разом на нічному ринку Нінся в Тайвані. Разом з CEO NVIDIA розважалися засновник TSMC Морріс Чанг, генеральний директор MediaTek Рік Цай, керівник Quanta Баррі Лем та відомий архітектор Кріс Яо. Вечірка відбулася напередодні Computex 2024, ЗМІ та натовп фанатів не пропустили цю подію.

🌃✨ Iconic night in Taipei with industry legends! NVIDIA CEO Jensen Huang, TSMC founder Morris Chang, Quanta Computer founder Barry Lam, & architect Kris Yao hit Ningxia Night Market 🍜🎉 A first for Chang! pic.twitter.com/QhrH9QNYf0 — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) May 30, 2024

Дженсен Хуанг доволі часто виходить на публіку. Його помітили наприкінці минулого року за вуличною їжею у В’єтнамі після обговорення потенційних інвестицій у країну з лідерами уряду та керівниками компаній у Ханої.

Зараз NVIDIA не тільки найбільший розробник відеокарт, але й третя найдорожча компанія у світі завдяки буму технологій штучного інтелекту. TSMC нещодавно стала найдорожчим виробником напівпровідників. Кріс Яо, який приєднався до групи за вечерею, є одним із провідних архітекторів Тайваню, він спроєктував кілька культових будівель у всьому світі та три об’єкти TSMC і центр досліджень Quanta.

MediaTek має значну присутність у сфері смартфонів, станом на останній квартал 2023 року компанія займає 36% ринку мобільних чипів. За чутками, MediaTek працює з NVIDIA над процесором ARM для комп’ютерів з Windows. Quanta Computer є основним тайванським виробником ноутбуків OEM. Серед її клієнтів найбільші Apple, Dell, HP, Acer, Lenovo та Microsoft.

Онлайн-курс "Корпоративні фінанси" від Laba. Дізнайтесь як рахувати unit-економіку та управляти фінансовими ризиками компанії.Навчіться будувати фінмодель та розраховувати інвестиційні показники й боргове навантаження. Детальніше про курс

Під час вечірки не було зроблено жодних гучних заяв, хоча Хуанг сказав, що Тайвань є «однією з найважливіших країн у світі». Однак ця неформальна зустріч додає ваги чуткам щодо планів NVIDIA. Нещодавно йшлося про те, що компанія відкриє другий науково-дослідний центр штучного інтелекту на Тайвані. Отже, має сенс залучати TSMC до цього проєкту — NVIDIA потребує її потужностей для виробництва чипів. А для нових будівель станеться у пригоді архітектор. Своєю чергою Quanta може випускати пристрої з новими чипами NVIDIA / MediaTek. Спільна вечеря може натякнути на події більше, ніж чутки. Або це може бути просто швидка зустріч друзів та знайомих, які випадково мають трохи вільного часу перед однією з найбільших технічних виставок у світі.

Джерело: Tom`s Hardware

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.