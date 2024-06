Голова NVIDIA Дженсен Хуанг разом с керівниками TSMC, MediaTek і Quanta гуляли нічним ринком у Тайвані

CEO NVIDIA Дженсен Хуанг та голови деяких з найбільших компаній у напівпровідниковому бізнесі були помічені разом на нічному ринку Нінся в Тайвані. Разом з CEO NVIDIA розважалися засновник TSMC Морріс Чанг, генеральний директор MediaTek Рік Цай, керівник Quanta Баррі Лем та відомий архітектор Кріс Яо. Вечірка відбулася напередодні Computex 2024, ЗМІ та натовп фанатів не пропустили цю подію.

🌃✨ Iconic night in Taipei with industry legends! NVIDIA CEO Jensen Huang, TSMC founder Morris Chang, Quanta Computer founder Barry Lam, & architect Kris Yao hit Ningxia Night Market 🍜🎉 A first for Chang! pic.twitter.com/QhrH9QNYf0

