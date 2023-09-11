Цифровізація Держстату — Мінцифри запустило перше онлайн-опитування про зайнятість та безробіття українців

Мінцифри повідомило про запуск першого статистичного онлайн-опитування про зайнятість та безробіття українців. Це зроблено в рамках ініціативи з Цифрової трансформації Держстату.

Зазначається, що опитування про зайнятість та безробіття українців проводиться в онлайн-форматі. Його мета — проаналізувати сучасні тенденції на ринку праці України. Наприклад, ким працюють українці, як шукають роботу. Завдяки збору інформації будуть отримані дані про рівень та причини безробіття в країні, напрями зайнятості, способи пошуку роботи тощо. Як очікується, отримані дані допоможуть державі ухвалювати ефективні рішення та сформувати напрямки розвитку країни.

Взяти участь в опитуванні можуть українці, яким виповнилося 15 років. Щоб пройти опитування, потрібен лише смартфон або комп’ютер. Зі свого пристрою треба зайти на портал опитувань Держстату та підтвердьте особу за допомогою Дія.Підпис або BankID. Зазначається, що особисті дані учасників не зберігаються.

Як заявляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, онлайн-опитування дозволять зекономити час та кошти держави. В майбутньому планується ще більше опитувань проводити онлайн.

«Далі — ще більше опитувань. Перетворюємо Держстат на інформаційну систему, яка в режимі реального часу збирає й обробляє інформацію. Адже якісні дані повинні бути доступні кожному», ─ заявляє Федоров.

Сервіс онлайн-опитування Держстату розроблено за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.