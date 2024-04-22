Тут був дизайнер Ferrari — Halo Space показала інтер’єр капсули, яка «довезе» у стратосферу за $150 тис.

Halo Space, заснована у 2021 році, пропонує послуги космічного туризму і використовує повітряні кулі замість ракет чи реактивних літаків. Ціна квитка поки недосяжна для більшості людей і сягає $150 тис., хоча саме використання аеростатів є значно дешевшим (до того ж і екологічнішим) — наприклад, Virgin Galactic пропонує комерційні польоти за $450 тис., тоді як Blue Origin за $28 млн, а Space X за $55 млн.

На словах усе працює доволі просто: куля з гелієм підіймає капсулу у стратосферу — на висоту близько 30 км над Землею, а сама подорож триватиме від 4-х до 6-х годин.

Взагалі близько 650 людей коли-небудь бували в космосі, однак генеральний директор Halo Space Карлос Міра має амбітні плани збільшити цю цифру до 10 тис. до 2030 року — із щонайменше двома рейсами на тиждень.

Інтер’єр капсули розробляв Френк Стівенсон — відомий роботою з Ferrari, Maserati та іншими автовиробниками, однак особливо запам’ятався дизайном Fiat 500 і BMW X5. Перші фото інтер’єру Halo Space вже опублікувала (через Business Insider), тож можна трохи відчути увесь розмах.

Стівенсон каже, що його дизайнерська фірма побудувала власну модель капсули в масштабі 1:1, щоб знайти найкращий макет. Також були випробувані кілька різних механізмів, щоб з’ясувати, як найкраще розташувати дев’ять сидінь, серед яких одне — для пілота.

Курс Job Interview Crash Course від Enlgish4IT. Отримайте 6 шаблонів відповідей на співбесіді, які ви зможете використовувати для структурування своїх відповідей. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Приєднатися

Зрештою усі сидіння розвернули до велетенського ілюмінатора, аби забезпечити якнайкращий огляд (хоча під час зльоту та посадки, половина пасажирів будуть розвернуті всередину).

Стівенсон поділився ескізами дизайну сидіння, показуючи, як багато уваги приділено таким деталям, як підлокітник і регульований підголівник.

Капсула також оснащена відкидними обідніми тацями для збільшення простору. У зоні внизу зберігаються страви, гарячі чи холодні, і Halo каже, що тут подадуть усе, що забажає клієнт.

Стівенсон сказав, що також було важливо максимально збільшити простір для ванної кімнати:

Курс Job Interview Crash Course від Enlgish4IT. Отримайте 6 шаблонів відповідей на співбесіді, які ви зможете використовувати для структурування своїх відповідей. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Приєднатися

«Ніхто не любить тісноти. У більшості комерційних авіалайнерів зазвичай усе дуже незручно».

Мабуть, найбільш інтригують плани стосовно доповненої реальності — як-от показ різних сузір’їв у небі або місця на Землі, над якими пролітає капсула.

Загалом ширина капсули становить понад 5 метрів, а висота – 3 метри.

З 2022 року Halo провела п’ять тестових польотів і сподівається запустити комерційні рейси вже у 2026 році. Однак спочатку треба пройти сертифікацію Федерального управління авіації, а згодом отримати дозволи й в інших країнах.

На презентації Halo журналісти згадали аварію OceanGate, і запитали чи не стане ця капсула «черговим способом вбивства для багатіїв».

«Безпека для нас є пріоритетом», — відповів Міра. «Ми використовуємо зрілі технології. Повітряні кулі існують уже понад 200 років».

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.