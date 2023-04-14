Twitter монетизує контент: платні підписки за $2,99, $4,99 або $9,99 на місяць та відсутність комісії перший рік

Ілон Маск оголосив про запровадження монетизації у Twitter. Протягом року платформа не стягуватиме комісію з винагороди авторів. Таким чином, автори зможуть отримувати 70% винагороди на iOS та Android через комісію платформ та понад 90% в інтернеті залежно від платіжної системи.

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For the next 12 months, Twitter will keep none of the money. You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor). After first year, iOS & Android fees… — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023

Після першого року виплати iOS та Android впадуть до 15% і Twitter братиме невелику суму понад це, залежно від розміру оплати. Цифри з твіту Маска виглядають дивно, оскільки Android вже стягує комісію лише 15%, що підтвердив представник Google для Engadget. Втім, це не єдина його дивина.

Творці контенту можуть стягувати $2,99, $4,99 або $9,99 на місяць як платню за ексклюзивний контент, котрий може включати чати лише для передплатників у Twitter Spaces, а також спеціальні значки для передплатників. Як помітили в The Verge, на сторінці довідки Twitter тепер зазначено: «ми сподіваємося включити інформаційні бюлетені та інші функції Twitter як потенційний бонусний контент».

Опція Super Follows, представлена ​​у 2021 році, перейменована у Subscriptions («Підписки»). Вона не мала великої популярності й до перейменування та до приходу Маска до влади в компанії – нові можливості для творців контенту можуть сприяти цьому.

Створенню контенту сприятиме збільшення максимальної кількості символів у твіті. З лютого для передплатників Twitter Blue у США ліміт збільшено до 4000 символів. Тепер компанія збільшила його до 10 000 символів, додаючи можливість виділяти текст напівжирним та курсивом (також лише для платних користувачів).

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting. Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable… — Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023

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Маск також обіцяє допомогу авторам у просуванні контенту. Йдучи з платформи Twitter у будь-який момент, можна буде забрати власні роботи із собою. Глава компанії запевняє, що її метою є процвітання авторів.