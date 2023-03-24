В Україні стала доступна передплата Twitter Blue, яка дозволяє отримати «офіційну» синю галочку і не тільки — 406₴/місяць та 4245₴/рік

Передплата Twitter Blue стала доступна у більшості країн світу, зокрема й в Україні, тож тепер охочі можуть вільно оплатити тариф карткою українського банку без необхідності використання сервісу VPN для обходу регіональних обмежень.

Загальна кількість країн, у яких доступний тариф Twitter Blue (з урахуванням нового розширення) становить майже 50.

Щодо офіційної регіональної ціни в гривнях, у вебверсії вона приблизно відповідає нашумілим 8 доларам, а в додатку на iOS та Android потрібно доплатити все ті ж 30% комісії Apple та Google.

У додатку вартість місячної передплати Twitter Blue становить 406 грн, а річної — 4245/рік. У вебверсії ціни в доларах — $8 за місяць та $84 за рік (по $7 на місяць).

Передплата Twitter Blue стала однією з перших суттєвих змін в Twitter після переходу соцмережі у власність Ілона Маска та його призначенням на посаду CEO — її вперше анонсували у жовтні за $20 на місяць, але після критики ціну знизили до “народних” $8 на місяць. Офіційному запуску передплати, який відбувся у грудні 2022 року після кількох затримок, передувало кілька скандалів та хаос зі зміною умов та галочками різних кольорів для компаній, урядових структур та простих блогерів/користувачів.

Серед ключових переваг Twitter Blue — можливість отримати «офіційну» синю галочку після затвердження, вищий рейтинг у відповідях та пошуку, удвічі менше реклами в стрічці (у майбутньому), публікація довших відео і завантаження роликів у форматі 1080p та усі наявні функції Blue, зокрема редагування твітів, створення великих твітів довжиною до 4000 символів, NFT-фото профілю, додавання тек до закладок, а також ранній доступ до нових функцій. А з 20 березня перевагою Twitter Blue стала двофакторна автентифікація через SMS, яку прибрали зі звичайних аккаунтів.