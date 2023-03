Ілон Маск продовжує реформувати Twitter — з 15 квітня на вкладці «Для вас» показуватимуться лише твіти верифікованих акаунтів

Користувачам Twitter потрібно мати «перевірений обліковий запис», щоб їх публікації з’являлися у рекомендаціях на сторінці For You. Відповідні зміни до правил почнуть діяти з 15 квітня. Про це повідомив генеральний директор соцмережі Ілон Маск.

Своє рішення рекомендувати на сторінці For You тільки перевірені облікові записи Маск пояснює не прагненням залучити якомога більше користувачів на підписку Twitter Blue, а боротьбою з ботами.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023