Ілон Маск продовжує реформувати Twitter — з 15 квітня на вкладці «Для вас» показуватимуться лише твіти верифікованих акаунтів

Користувачам Twitter потрібно мати «перевірений обліковий запис», щоб їх публікації з’являлися у рекомендаціях на сторінці For You. Відповідні зміни до правил почнуть діяти з 15 квітня. Про це повідомив генеральний директор соцмережі Ілон Маск.

Своє рішення рекомендувати на сторінці For You тільки перевірені облікові записи Маск пояснює не прагненням залучити якомога більше користувачів на підписку Twitter Blue, а боротьбою з ботами.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations. The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle. Voting in polls will require verification for same reason. — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

«Це єдиний реальний спосіб упоратися з роями передових ШІ-ботів. Інакше це безнадійно програшна битва», – йдеться у його повідомленні.

Хоч би що там було, починаючи з 15 квітня на сторінці рекомендованого контенту For You будуть демонструватися лише публікації від компаній, державних установ та передплатників Twitter Blue, тобто перевірених облікових записів.

Це не всі нововведення, що стосуються «перевірених облікових записів». Надалі брати участь в опитуваннях зможуть лише підтверджені облікові записи. Як стверджує Маск, це обмеження буде введено «з тієї ж причини», тобто з метою боротьби з ботами.

Слід зазначити, що не завжди твіти Маска трансформуються в реальні функції та дії. Наприклад, у лютому він пообіцяв, що компанія почне ділитися доходами від реклами з передплатниками Blue, але майже через два місяці в цьому відношенні все ще нічого не змінилося. Також у лютому Маск пообіцяв відкрити вихідний код алгоритму компанії до 5 березня. Цього так і не сталося, хоча Маск продовжує обіцяти відкриття коду, але вже до 31 березня.

Джерело: The Verge