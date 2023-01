Twitter «навмисно» заблокував сторонні клієнти, як-от Tweetbot та Twitterific – The Information

Минулого тижня Tweetbot, Twitterific та інші сторонні застосунки для Twitter перестали працювати. При цьому було незрозуміло, чим викликано збій у роботі. Потім, за повідомленнями користувачів, застосунок Tweetbot знову запрацював, хоч і з деякими обмеженнями.

Користувачі могли авторизуватися в Tweetbot та переглядати публікації. Однак вони не могли розміщувати власні повідомлення, оскільки при спробі публікації виникало повідомлення про помилку про те, що досягнуто «ліміт даних». Але потім і така робота Tweetbot припинилася – застосунок знову повністю втрати працездатність, і користувачі не можуть авторизуватися в ньому.

Співавтор Tweetbot Пол Хаддад написав у Mastodon, що перестали працювати деякі старі ключі API, що не використовуються. За його словами, це доводить, що збій є навмисним, а його ціллю є розробники альтернативних Twitter-клінтів. Хаддад прокоментував ситуацію ресурсу The Verge й уточнив, що команда не отримувала жодних повідомлень від Twitter і вирішила почати використовувати нові ключі API й подивитися, чи розв’яже це проблему.

This is a proof that #Twitter has deliberately suspended @tweetbot. The developers just created a new Twitter API app and obtained new credentials. The app works, albeit with limits. Twitter API is not broken. If a platform pushes devs to resort to such workarounds, it’s doomed https://t.co/Ra4CtJo40I

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) January 15, 2023