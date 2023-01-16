Новини

Twitter «навмисно» заблокував сторонні клієнти, як-от Tweetbot та Twitterific – The Information

Twitter «навмисно» заблокував сторонні клієнти, як-от Tweetbot та Twitterific – The Information

Минулого тижня Tweetbot, Twitterific та інші сторонні застосунки для Twitter перестали працювати. При цьому було незрозуміло, чим викликано збій у роботі. Потім, за повідомленнями користувачів, застосунок Tweetbot знову запрацював, хоч і з деякими обмеженнями.

Допомагаємо

Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Користувачі могли авторизуватися в Tweetbot та переглядати публікації. Однак вони не могли розміщувати власні повідомлення, оскільки при спробі публікації виникало повідомлення про помилку про те, що досягнуто «ліміт даних». Але потім і така робота Tweetbot припинилася – застосунок знову повністю втрати працездатність, і користувачі не можуть авторизуватися в ньому.

Співавтор Tweetbot Пол Хаддад написав у Mastodon, що перестали працювати деякі старі ключі API, що не використовуються. За його словами, це доводить, що збій є навмисним, а його ціллю є розробники альтернативних Twitter-клінтів. Хаддад прокоментував ситуацію ресурсу The Verge й уточнив, що команда не отримувала жодних повідомлень від Twitter і вирішила почати використовувати нові ключі API й подивитися, чи розв’яже це проблему.

Курс
ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
build

Це дозволило Tweetbot тимчасово уникнути будь-яких збоїв у роботі сервісу, навіть якщо він переводив його у напівробочий стан. Однак нові ключі API мають обмеження з боку Twitter – сервіс накладає обмеження на нові програми. Тому користувачі Tweetbot зіткнулися з проблемами при спробі публікацій, оскільки на них поширювалося обмеження у вигляді 300 публікацій за 15 хвилин.

Версію про «навмисний» збій у роботі сторонніх Twitter-клінтів підтверджує внутрішнє листування інженерів компанії в Slack. Про це повідомив ресурс The Information.

«Призупинення роботи сторонніх додатків є навмисним», – йдеться в повідомленні на каналі, який інженери компанії використовують для виявлення збоїв сервісу.

У п’ятницю вранці один зі співробітників відділу партнерських відносин Twitter запитав, коли його команда може чекати на список «затверджених тем для обговорення», пов’язаних з «відкликанням доступу сторонніх клієнтів». В іншому повідомленні йдеться, що Twitter готується виступити із заявами для розробників, які постраждали від збою, хоча неясно, коли вони будуть готові.

Twitter ніяк не прокоментувала цю інформацію. Річ у тім, що після покупки компанії Ілоном Маском та проведення в ній скорочень у Twitter більше немає відділу комунікацій.

Джерело: The Verge, Engadget, The Information


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати