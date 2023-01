Tweetbot, Twitterific та інші сторонні застосунки для Twitter перестали працювати. Розробники жаліються, що керівництво соцмережі їх ігнорує

У роботі Twitterific та Tweetbot — популярні сторонні клієнтські застосунки для Twitter — спостерігаються труднощі. Один із творців Tweetbot, Пол Хаддад, написав у Mastodon, що жодних повідомлень від компанії розробники не отримували, тож чим спричинена проблема невідомо.

Користувачі Twitter і деякі ЗМІ припускають, що це крок до повного закриття сторонніх клієнтів для соцмережі. Однак інші подібні застосунки працюють, зокрема Fenix 2 або Albatross.

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back.

We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more.

— Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023