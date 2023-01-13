Tweetbot, Twitterific та інші сторонні застосунки для Twitter перестали працювати. Розробники жаліються, що керівництво соцмережі їх ігнорує

У роботі Twitterific та Tweetbot — популярні сторонні клієнтські застосунки для Twitter — спостерігаються труднощі. Один із творців Tweetbot, Пол Хаддад, написав у Mastodon, що жодних повідомлень від компанії розробники не отримували, тож чим спричинена проблема невідомо.

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Користувачі Twitter і деякі ЗМІ припускають, що це крок до повного закриття сторонніх клієнтів для соцмережі. Однак інші подібні застосунки працюють, зокрема Fenix 2 або Albatross.

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back. We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more. — Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023

We’re aware that Twitterrific is having problems communicating with Twitter. We don’t yet know what the root cause is, but we’re trying to find out. Please stay tuned and apologies. — Twitterrific (@Twitterrific) January 13, 2023

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Сторонні застосунки покладаються на прикладний програмний інтерфейс Twitter, щоб отримати дані від сервісу. Питання викликало суперечки у минулому, адже компанія нехтувала інструментами для зовнішніх розробників. Здавалося, що це змінилося до того, як Ілон Маск купив компанію, хоча його позиція щодо альтернативних програм Twitter невідома.

Важко сказати, чи збій стороннього клієнта пов’язаний з API. Спроби певних викликів з особистих облікових записів розробників Twitter наче спрацьовують, тоді як власний інструмент Twitter API Explorer зараз не працює. Більшість повідомлень про помилки стосуються проблем з автентифікацією.

На момент публікації статті жодних твітів про очевидний збій ні від офіційного облікового запису Twitter, ні від облікового запису служби підтримки, ні від Ілона Маска не було опубліковано.

Раніше у публікації Twitter додали лічильники переглядів. Нова функція дозволить переглянути скільки користувачів бачили ваш твіт, однак вашу особисту статистику можуть дивитися й інші люди. Маск оголосив про функцію 1 грудня і натякнув, що намагається зробити текстові та графічні пости на платформі схожими на відеопости, які вже мають загальнодоступні перегляди. Він також сказав, що функція призначена для того, щоб показати, наскільки “живою” є платформа.

Також продовжується оновлення багатостраждальної передплати Twitter Blue, яку Маск то скасовував, то запускав по декілька разів, щоразу оголошуючи нову ціну: від $7,99 щомісяця до $8, і $11 виключно для користувачів Apple. Відповідно до інформації на сторінці підтримки соцмережі власники “синьої галочки” отримають можливість:

створювати теки з твітами;

змінювати значок застосунку на телефоні;

налаштувати нові варіанти тем;

налаштувати панель навігації (можна розмістити від 2 до 6 елементів для швидкого доступу);

створити підбірку кращих твітів на сторінці;

скасувати твіт (але лише до того, як його встигли побачити інші користувачі);

“пріоритетне відображення у розмовах”;

завантажувати відео до 60 хвилин, розміром 2 ГБ та роздільною здатністю 1080p (лише для вебверсії).

Джерело: The Verge