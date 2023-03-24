Twitter «відбере» старі сині галочки з 1 квітня — їх залишать тільки для користувачів, які придбали передплату Blue

З наступного місяця Twitter почне згортати свою попередню програму верифікації та «відбере» застарілі сині галочки — щоб зберегти цю «відзнаку» соцмережа пропонує оформили передплату Twitter Blue.

Оголошення не надто неочікуване — Ілон Маск неодноразово обіцяв прибрати застарілі позначки верифікації «найближчими місяцями». За його словами, галочки видавали «абсурдним та корумпованим» способом (хоча по суті, вони дійсно були корисними — хоча б для того, щоб пересвідчитись чи дійсно сторінка належить публічній особі).

In a few months, we will remove all legacy blue checks. The way in which they were given out was corrupt and nonsensical. — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2022

Скоріш за все дата (1 квітня) обрана Маском невипадково, оскільки він відомий поціновувач мемів та тролінгу (навіть придбання Twitter не обійшлось без жартів мільярдера). Але через неї важко зрозуміти — чи будуть ці зміни реальними або це просто черговий розіграш генерального директора компанії, опублікований зі сторінки Twitter Verified.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3… — Twitter Verified (@verified) March 23, 2023

Крім того, Маск вже прославився кількома недотриманими обіцянками — це і програма розподілу доходів, яку він обіцяв запустити у лютому; і відкриття вихідного коду у березні, який «використовується для рекомендацій твітів». Однак він дотримав обіцянку навчити електронну пошту Twitter відповідати на запити журналістів одним емодзі. Таким — 💩.

Обіцянка «відібрати» застарілі галочки з’явилась якраз під час розгортання передплати Twitter Blue у багатьох країнах світу (зокрема й в Україні, де вона коштуватиме 406₴/місяць та 4245₴/рік). За ці гроші користувачам обіцяють вищий рейтинг у відповідях та пошуку, удвічі менше реклами в стрічці, публікацію довших відео і завантаження роликів у форматі 1080p, а також редагування твітів, створення великих публікацій довжиною до 4000 символів, NFT-фото профілю, додавання тек до закладок тощо.

Для брендів чи державних організацій запроваджені золоті та сірі позначки відповідно, які обійдуться ще дорожче.

Джерело: The Verge