Twitter дозволив писати довгі публікації обсягом до 4000 символів

Оновлений ліміт для публікацій у Twitter дозволить писати довгі тексти, не розбиваючи текст на кілька окремих твітів. Однак скористатися послугою зможуть лише передплатники Twitter Blue.

Функція “довгого твіту” дозволить передплатникам Blue у США публікувати тексти обсягом до 4000 символів одночасно. У стрічці пост відображатиметься не повністю, але з кнопкою “показати більше”.

Однак якщо твіт містить більше стандартних 280 символів, його не можна зберегти як чернетку або запланувати публікацію. Більшість інших функцій працюють як і раніше — можна додавати хештеги або зображення, а користувачі, які не підписалися на Blue, зможуть взаємодіяти з публікаціями як зазвичай.

Передплатники Twitter Blue також мають можливість процитувати довгий твіт або написати коментар з 4000 символів.

Нині компанія працює над можливістю додати функцію форматування до публікацій — щоб збільшити шрифт або виділити його.

We will also be adding simple formatting features like bold, underline & font size later this quarter.

The goal is to allow people to publish long-form natively on Twitter, rather than forcing them to use another website.

Twitter will continue to recommend brevity in tweets.

— Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2023