Twitter стягуватиме $1000 на місяць за “золоту галочку” і ще по $50 за кожний додатковий акаунт компанії

Ілон Маск продовжує шукати способи заробітку у Twitter і черговий з них націлений на компанії та бренди, яких примусять платити за “золоту галочку” — позначку, яку ті нещодавно отримали у соцмережі.

Якщо власники “золотих” відзнак відмовляться сплатити $1000 на місяць, позначки зникнуть з їхніх профілів. Внутрішні повідомлення компанії, до яких отримав доступ The Information, також показують, що Twitter планує отримати додаткові кошти — по $50 на місяць за кожен акаунт, пов’язаний з брендом. Ці плани підтверджують скриншоти, опубліковані консультантом соціальних медіа Меттом Наваррою, на яких показано листування менеджера з продуктів Twitter Евана Джонсом із потенційними клієнтами.

And affiliate account verification for $50 each per month pic.twitter.com/hohTPKLKdi

Twitter is reportedly emailing businesses offering gold check mark verification for $1000 PER MONTH!

Twitter asking for $1000 per month for gold check mark verification pic.twitter.com/A1mXq46wDl

Twitter додав золоті позначки у профілі компанії перед запуском програми під назвою “Верифікація для організацій”. Послуга дозволила брендам додавати значки з мініатюрними фото їхніх профілів до облікових записів співробітників, чи будь-яких інших акаунтів, пов’язаних з брендом (як-от маленький логотип Twitter у профілі менеджера з продуктів Twitter Естер Кроуфорд).

Соцмережа почала приймати заявки на ранній доступ до програми минулого місяця й офіційно не оголошувала ціну. Однак, плата у $1000 цілком реальна, враховуючи бажання Ілона Маска збільшити дохід Twitter та сплатити борг соцмережі, який складає $12,5 млрд.

Раніше Маск провів масові скорочення у компанії, та, як повідомляється, виставив на продаж офісні меблі та техніку, після того, як не сплатив орендну плату в кількох місцях, включаючи штаб-квартиру Twitter у Сан-Франциско. Також соцмережа почала стягувати від $8 до $11 на місяць з користувачів за “синю галочку” та інші привілеї у рамках передплати Twitter Blue.

Платити вже з 9 лютого доведеться і розробникам, які планують використовувати API Twitter для створення сторонніх клієнтів, таких як Tweetbot і Twitterrific (раніше застосунки раптово припинили працювати). Точна вартість “базової передплати” для розробників поки не розголошується, однак Маск каже, що API зможуть вільно використовувати “боти з безплатним якісним контентом”.

Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free

Раніше Маск заявив, що API “зловживають” боти-шахраї та спамери, а передплата у розмірі приблизно $100 на місяць “з ідентифікаційною перевіркою” може покращити ситуацію.

Yeah, free API is being abused badly right now by bot scammers & opinion manipulators. There’s no verification process or cost, so easy to spin up 100k bots to do bad things.

Just ~$100/month for API access with ID verification will clean things up greatly.

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2023