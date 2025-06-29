«Ти не помочишся!»: у LEGO «Володар перснів» Балроґ робить з Ґендальфом щось смішне і неканонічне

Новий набір LEGO за мотивами роману «Володар перснів» з Балроґом та Ґендальфом викликав багато коментарів в X через не досить вдале маркетингове фото.
Набір для книжної полички у «Володар перснів: Балроґ» відтворює сцену «Ти не пройдеш!», найбільш відому за фільмом Пітера Джексона. У ній Ґендальф протистоїть Балроґу і рятує Братерство ціною власного життя (так, тоді він справді помер та відродився). Втім, героїчний та трагічний епізод викликав багато сміху та коментарів.
Справа у дещо дивному вогняному батогу Балроґа: він зроблений так, що під деякими ракурсами схожий на струмінь, який виходить з характерного місця. Навряд хтось швидко помітив би це, якби не одне з офіційних фото, зроблене як раз під потрібним кутом. Як кажуть в Одесі, «якщо встанеш біля люка…».
Інші ракурси демонструють справжнє розташування та форму батога, промінь якого насправді вигнутий в інший бік, але «розбачити» знущання демона над чарівником вже не вийде. У користувачів X не вийшло, і вони залишили багато дотепних коментарів до зображень.
- «Гаразд, це побачив не тільки я»
- «Я знаю, що це вогняний батіг, але справді схоже, що Балроґ знущається з Ґендальфа»
- Кілька разів згадували фразу «Ти не помочишся!»
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Деякі відгуки були більш критичними та розлюченими. Хтось навіть казав, що цей нюанс змусив його переглянути рішення про покупку. Подібні набори можуть бути дуже дорогими — LEGO вежі Барад-дур з Оком та орками за $460 складається з 5471 деталі.
Джерело: IGN
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