«Ти не помочишся!»: у LEGO «Володар перснів» Балроґ робить з Ґендальфом щось смішне і неканонічне

Сцена з фільму «Володар перснів: Братерство персня», яка має кумедний вигляд в LEGO / New Line Cinema, 2001

Новий набір LEGO за мотивами роману «Володар перснів» з Балроґом та Ґендальфом викликав багато коментарів в X через не досить вдале маркетингове фото.

Набір для книжної полички у «Володар перснів: Балроґ» відтворює сцену «Ти не пройдеш!», найбільш відому за фільмом Пітера Джексона. У ній Ґендальф протистоїть Балроґу і рятує Братерство ціною власного життя (так, тоді він справді помер та відродився). Втім, героїчний та трагічний епізод викликав багато сміху та коментарів.

Справа у дещо дивному вогняному батогу Балроґа: він зроблений так, що під деякими ракурсами схожий на струмінь, який виходить з характерного місця. Навряд хтось швидко помітив би це, якби не одне з офіційних фото, зроблене як раз під потрібним кутом. Як кажуть в Одесі, «якщо встанеш біля люка…».

Інші ракурси демонструють справжнє розташування та форму батога, промінь якого насправді вигнутий в інший бік, але «розбачити» знущання демона над чарівником вже не вийде. У користувачів X не вийшло, і вони залишили багато дотепних коментарів до зображень.

«Гаразд, це побачив не тільки я»

«Я знаю, що це вогняний батіг, але справді схоже, що Балроґ знущається з Ґендальфа»

Кілька разів згадували фразу «Ти не помочишся!»

Деякі відгуки були більш критичними та розлюченими. Хтось навіть казав, що цей нюанс змусив його переглянути рішення про покупку. Подібні набори можуть бути дуже дорогими — LEGO вежі Барад-дур з Оком та орками за $460 складається з 5471 деталі.

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Джерело: IGN