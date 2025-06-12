Енді Серкіс розповів про «Володар перснів: Полювання на Ґолума» — несподіваний, але атмосферний

Головний герой і режисер фільму «Володар перснів: Полювання на Ґолума» Енді Серкіс дражнить, що новий проєкт у франшизі буде «несподіваним» і дуже захопливим.

Фільм розкриватиме темні етапи життя Ґолума між подіями «Гобіта» та «Володаря перснів» — час, коли він був одержимий перснем і поступово втрачав залишки людяності. За словами Серкіса, ця частина історії отримає нову глибину і драматизм. Для шанувальників стрічка буде знайомою за духом, але подасть сюжет із неочікуваного кута.

«Я неймовірно радий повернутися до роботи зі своїми друзями та родиною в Новій Зеландії, щоб створити щось, що, як я вважаю, буде несподіваним, але водночас органічно вписується в міфологію та атмосферу трилогії. Відчуття цього проєкту, на мою думку, буде близьким до оригіналу, і водночас ми зануримося глибше в персонажа, який колись був відомий як Смеагол, але здебільшого відомий як Ґолум», — сказав Серкіс..

Знімання заплановано на початок або середину 2026 року. Поки що команда зосереджена на сценарній розробці та передвиробничому етапі. Основні знімання традиційно пройдуть у Новій Зеландії. Warner Bros. сподівається завершити фільм до кінця 2027 року, щоб встигнути до релізу 17 грудня. Враховуючи, що його вже відкладали.

«Ми на дуже ранньому етапі процесу. Ми обговорювали фільм протягом останнього року. Незабаром розпочнеться підготовчий період, який триватиме кілька місяців», — пояснив режисер.

До створення долучилися Пітер Джексон, Френ Волш і Філіппа Боєнс — автори сценаріїв та продюсери класичної трилогії. Вони працюють над тим, щоб стрічка мала тональність, близьку до оригінальної трилогії, але з новими акцентами на психологічному розвитку персонажа.

Фільм також може повернути інших знайомих персонажів — сера Ієна Маккеллена (Ґендальф) та Віґґо Мортенсена (Араґорн), якщо ті погодяться й дозволить стан здоров’я. Але таке повернення під великим питанням, бо актору Ґендальфа вже 85 років. Тому поки що невідомо, кого закріплять за роллю.

Це вже третій масштабний проєкт за мотивами Толкіна останніми роками. Ще раніше вийшло аніме «Володар перснів: Війна рогіримів», а серіал «Персні влади» від Amazon готують до третього сезону. Перший сезон дотепер утримує звання наймасштабнішої телевізійної прем’єри Prime Video, тоді як другий зібрав найбільшу кількість переглядів порівняно з іншими продовженнями серіалів.

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Джерело: IGN / Colider