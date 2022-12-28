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У 2022 році з’явилось 70 млн шкідливих програм для Windows: це у 5000 разів перевищує відповідні показники для macOS та у 60 — для Linux

У 2022 році з’явилось 70 млн шкідливих програм для Windows: це у 5000 разів перевищує відповідні показники для macOS та у 60 — для Linux

AV-TEST, одна з провідних компаній з оцінки рішень для захисту від зловмисного програмного забезпечення, разом з AV-Comparatives поділилися цікавою статистикою щодо зростання кількості шкідливого програмного забезпечення у 2022 році.

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У звіті кажуть, що цьогоріч з’явилось близько 70 мільйонів шкідливих програм для Windows, що у 5000 разів більше, ніж у macOS (де виявлено лише близько 12 000 зразків) та у 60 разів більше за відповідні показники для Linux (2 млн зразків).

Попри те, що загальна кількість зловмисного ПЗ для Windows, безумовно, висока, темпи зростання знижуються з вересня. На першому зображенні нижче показано місячне зростання, а на другому – загальна кількість зловмисних програм і PUA (потенційно небажаних програм).

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Ось інфографіка macOS, і, як бачимо, хоча й загальна кількість зловмисного програмного забезпечення є відносно низькою, темпи зростання різко зросли в листопаді та грудні.

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Linux, мабуть, найбільше вражає, оскільки, здається, що він повністю знищив нові шкідливі програми. Темпи зростання були дуже низькими з червня і залишаються такими до грудня.

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Джерело: Neowin

 


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