У 2022 році з’явилось 70 млн шкідливих програм для Windows: це у 5000 разів перевищує відповідні показники для macOS та у 60 — для Linux

AV-TEST, одна з провідних компаній з оцінки рішень для захисту від зловмисного програмного забезпечення, разом з AV-Comparatives поділилися цікавою статистикою щодо зростання кількості шкідливого програмного забезпечення у 2022 році.

У звіті кажуть, що цьогоріч з’явилось близько 70 мільйонів шкідливих програм для Windows, що у 5000 разів більше, ніж у macOS (де виявлено лише близько 12 000 зразків) та у 60 разів більше за відповідні показники для Linux (2 млн зразків).

New #malware in 2022: In total we captured 69,504,686 new #samples for #Windows, 12,445 new samples for #macOS, 1,917,133 new samples for #Linux and 1,073,866 new samples for #Android. Our malware database grew by a total of 98,084,563 samples this year. https://t.co/Dy0fTOnKga pic.twitter.com/Can5P3N1w8 — AV-ATLAS (@avatlasorg) December 22, 2022

Попри те, що загальна кількість зловмисного ПЗ для Windows, безумовно, висока, темпи зростання знижуються з вересня. На першому зображенні нижче показано місячне зростання, а на другому – загальна кількість зловмисних програм і PUA (потенційно небажаних програм).

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Ось інфографіка macOS, і, як бачимо, хоча й загальна кількість зловмисного програмного забезпечення є відносно низькою, темпи зростання різко зросли в листопаді та грудні.

Linux, мабуть, найбільше вражає, оскільки, здається, що він повністю знищив нові шкідливі програми. Темпи зростання були дуже низькими з червня і залишаються такими до грудня.

Джерело: Neowin