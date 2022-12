У 2022 році з’явилось 70 млн шкідливих програм для Windows: це у 5000 разів перевищує відповідні показники для macOS та у 60 — для Linux

AV-TEST, одна з провідних компаній з оцінки рішень для захисту від зловмисного програмного забезпечення, разом з AV-Comparatives поділилися цікавою статистикою щодо зростання кількості шкідливого програмного забезпечення у 2022 році.

У звіті кажуть, що цьогоріч з’явилось близько 70 мільйонів шкідливих програм для Windows, що у 5000 разів більше, ніж у macOS (де виявлено лише близько 12 000 зразків) та у 60 разів більше за відповідні показники для Linux (2 млн зразків).

