Apple watchOS 26 — ШІ-тренер, переклад і жест «махни та забудь»

Схоже, Apple остаточно вирішила, що смартгодинник повинен знати про вас усе — і трохи більше. На WWDC 2025 компанія презентувала watchOS 26, яка не просто оновлює інтерфейс і додає нові фішки, а й буквально говорить із вами, якщо ви це дозволите. Тож якщо раніше Apple Watch був просто трекером активності, тепер він ще й ваш персональний тренер, мовний перекладач і маленький телепат у рідкому склі.

Що нового у watchOS 26?

По-перше, Liquid Glass. Новий візуальний стиль тепер і на годиннику: прозорі віджети, повідомлення, елементи управління, центр керування і навіть циферблати. Apple цього року особливо старається зробити всі свої системи схожими на суміш дизайнів iOS та visionOS.

По-друге, новий жест — помах зап’ястям. Просто змахніть рукою, і годинник вимкне будильник, скасує виклик або згорне повідомлення. Жодного торкання — годинник і так знає, чого ви хочете. Ця функція працюватиме на Apple Watch 9 та новіших версіях.

Ще з нового, застосунок Notes тепер доступний і на годиннику. Можна створювати нотатки, відмічати списки справ і закріплювати важливе. Live Listen пропонує нові опції: субтитри в реальному часі або дистанційне керування — корисно для людей з порушенням слуху або просто якщо навколо шумно.

ШІ в спорті: Workout Buddy

Ви б не подумали, але тепер навіть під час пробіжки вас підтримає ШІ. Workout Buddy — це щось середнє між віртуальним тренером і мотиваційним спікером. Під час тренування він підбадьорює, нагадує про досягнення, хвалить за прогрес і не забуває в кінці сесії сказати, що ви молодець (або трохи піднажміть наступного разу). Поки що працює англійською, і переважно з найпопулярнішими типами тренувань, але очевидно — далі буде.

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Сам застосунок Workout теж оновили. Додали кутові кнопки для швидкого доступу до налаштувань і музики, а Apple Music спробує сам добирати вам плейлист, залежно від типу тренування і вашого музичного смаку. Так, тепер навіть бігти з правильним ритмом допоможе алгоритм.

Інші розумні функції

Переклад повідомлень у реальному часі — якщо у вас iPhone з підтримкою Apple Intelligence, то Messages на годиннику зможе автоматично перекладати текст, що надходить, і ваші відповіді.

Smart Stack тепер пропонує контекстні підказки. Вони з’являтимуться на дисплеї та натякатимуть на можливі дії, залежно від вашого місця, часу чи активності. Наприклад, годинник зможе запропонувати вам розпочати тренування з пілатесу, коли ви прибуваєте до студії у звичайний час занять, або запропонувати Backtrack, який допоможе вам повернутися до попереднього шляху, якщо ви перебуваєте у віддаленому місці без сигналу.

watchOS 26 підтримуватимуть усі Apple Watch, починаючи з Series 6, друге покоління SE, а також обидві моделі Ultra. Щоправда, не всі функції будуть доступні на кожній моделі — особливо ті, що стосуються Apple Intelligence. Для цього ще потрібен iPhone 11 або новіший, який тягне ШІ-функції Apple.

З watchOS 26 компанія з Купернтіно зробила Apple Watch ще розумнішим — і водночас більш людяним. Тепер годинник не просто слідкує за вашими кроками, а намагається розуміти контекст вашого життя, підтримувати в спорті, перекладати в подорожах і бути корисним щодня. Повинно бути зручно.

Джерело: The Verge