«У 2025 році ФОПів знов зобов’яжуть сплачувати ЄСВ», — податковий комітет ВР

Зупинення норми Закону про ЄСВ, яка дозволяла ФОП протягом війни сплачувати його добровільно передбачено п. 3 прикінцевих положень проєкту державного бюджету.

Про це повідомила член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна у Telegram. Депутатка нагадує, що введена на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зміна до Закону передбачала добровільну сплату ФОП Єдиного соціального внеску з 1 березня 2022 року до припинення дії воєнного стану та 12 місяців після цього. Фізичні особи-підприємці поки мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе.

Ніна Южаніна додає, що податкова увесь цей час наголошувала, що сплата ЄСВ впливає на зарахування страхового стажу. Втім, з прийняттям поданого проєкту бюджету з цією нормою довоєнну податкову систему можна буде вважати повністю відновленою.

Раніше про це повідомляло видання «РБК-Україна», посилаючись на пояснювальну записку до проєкту № 12000 бюджету на 2025 рік. Повідомлення Южаніної стало офіційним підтвердженням намірів держави скасувати добровільність ЄСВ. У проєкті закону йдеться про «відновлення сплати єдиного соціального внеску фізичним особам-підприємцям, зокрема, які обрали спрощену систему оподаткування».

Видання нагадує, що мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати. Оскільки її значення у 2025 році не зміниться, розрахунок виходить від суми ₴8000. Таким чином, ФОП буде зобов’язаний сплачувати ₴1760 на місяць, або ₴21 120 на рік.

Також законопроєктом про підвищення податків передбачено, що з 1 жовтня 2024 року ФОП сплачуватимуть військовий збір 10% від мінімальної зарплати для 1, 2 та 4 груп, а ФОП 3 групи — 1%.