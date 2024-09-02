«Укрпошта» скасувала післяплату готівкою для посилок від ФОПів

З 30 серпня «Укрпошта» припинила прийом посилок з післяплатою готівкою, відправлених фізичними особами-підприємцями.

Послуги, прийняті на виконання до цієї дати, будуть завершені відповідно до законодавства, що діяло на момент прийняття відправлення. Тоді як усі нові післяплати для посилок надалі мають надходити лише на карту або поточний рахунок ФОП.

Як зазначає пресслужба «Укрпошти» (через РБК-Україна), нові правила введені у відповідь на зміни, внесені НБУ у Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

«”Укрпошта” інформує — НБУ вніс зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Цим документом заборонена виплата переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП). Перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП».

Водночас в НБУ наголосили, що для громадян жодних змін не відбулось — вони можуть і надалі розраховуватися готівкою за товари чи послуги, тоді як підприємцям кошти мають надходити виключно на картку чи рахунок. Обмеження «сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності» (йдеться зокрема про ухилення від сплати податків).

Нагадаємо, що з 1 жовтня набудуть чинності обмеження НБУ щодо переказів з картки на карту — з лімітом у 150 тисяч гривень.