У бета-версії iOS 16.4 в стандартній клавіатурі з’явилося предиктивне та жестове введення українською

Компанія Apple випустила першу бета-версію операційної системи iOS 16.4. У ній, нарешті, з’явилася підтримка кількох корисних функцій клавіатури для української мови.

Так, тепер клавіатура iOS 16.4 підтримує предиктивне введення тексту. У процесі набору тексту програмне забезпечення пропонує слова для закінчення слів і фраз, що дозволяє суттєво прискорити процес. Принагідно аналізуються та виправляються помилки в словах. Крім того, з’явилася підтримка введення тексту українською за допомогою свайпів. Отже, тепер можна набирати текст за допомогою жестів, просто проводячи пальцями по клавіатурі.

Good news for iOS users from Ukraine!

Starting from iOS 16.4, Predictive text and Swipe on the keyboard are available in the Ukrainian language!#Apple #iOS16 pic.twitter.com/RHafo2u8Xx

— Konstantin Konovalov 🇺🇦 (@aaple_lab) February 16, 2023