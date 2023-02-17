У бета-версії iOS 16.4 в стандартній клавіатурі з’явилося предиктивне та жестове введення українською

Компанія Apple випустила першу бета-версію операційної системи iOS 16.4. У ній, нарешті, з’явилася підтримка кількох корисних функцій клавіатури для української мови.

Так, тепер клавіатура iOS 16.4 підтримує предиктивне введення тексту. У процесі набору тексту програмне забезпечення пропонує слова для закінчення слів і фраз, що дозволяє суттєво прискорити процес. Принагідно аналізуються та виправляються помилки в словах. Крім того, з’явилася підтримка введення тексту українською за допомогою свайпів. Отже, тепер можна набирати текст за допомогою жестів, просто проводячи пальцями по клавіатурі.

Good news for iOS users from Ukraine! Starting from iOS 16.4, Predictive text and Swipe on the keyboard are available in the Ukrainian language!#Apple #iOS16 pic.twitter.com/RHafo2u8Xx — Konstantin Konovalov 🇺🇦 (@aaple_lab) February 16, 2023

У першій бета-версії iOS 16.4 є кілька інших нововведень. Наприклад, вебзастосунки Safari на домашньому екрані можуть надсилати push-сповіщення. Повідомлення від вебзастосунків відображаються на екрані блокування, в Центрі сповіщень і на підключених розумних годинниках Apple Watch. Водночас вебзастосунки можуть відображати кількість значків сповіщень, а сповіщення підтримують режими фокусування. Для кількох версій вебзастосунків на робочому столі можна робити різні налаштування.

Також повідомляється, що починаючи з iOS 16.4 та iPadOS 16.4, користувачі зможуть зберігати сайти та вебзастосунки зі сторонніх браузерів на робочий стіл, не обмежуючись лише Safari. Ще додано підтримку емодзі Unicode 15. Крім того, були виправлені виявлені помилки, проведена оптимізація ОС.

Джерело: Apple, The Verge