30-річний «синій екран смерті» Windows — все. Тепер BSOD буде black

Depositphotos

Звичний BSOD у Windows 11 з, але абревіатура залишиться, оскільки blue і black починається з тієї самої букви. Втім, це не перша спроба Microsoft вбити «екран смерті».

В актуальній попередній версії Windows 11 24H2, доступній для розробників, екран з відображенням помилок в роботі ОС тепер повністю чорний. Для учасників програми Windows Insider у тестових версіях екран раніше став зеленим. Microsoft завершить перехід на новий чорний екран для звичайних користувачів Windows 11 «пізніше цього літа».

Також BSOD позбавиться QR-коду, який був частиною його дизайну з 2016 року та Windows 10. кодом можна було скористатися, щоб відкрити сторінку з порадами для усунення несправностей за допомогою мобільного пристрою. Назву помилки все ще можна побачити, але щоб дізнатися про неї, потрібно набрати її вручну.

Текст також був змінений, тепер він розповідає, що «виникла проблема з вашим пристроєм, і його потрібно перезавантажити», що набагато коротше та менш зловісно. Також замість «ПК» написано «пристрій», що розширює термін понад настільні комп’ютери та ноутбуки. Конкретна причина збою і код помилки відображається знизу набагато меншим шрифтом.

Раніше ITC.ua писав про історію «синього екрана смерті» Windows. За словами Реймонда Чена, одного з його творців, вперше він з’явився у 1992 році Windows 3.1 — тобто 33 роки тому. Також там можна дізнатися, що чорний екран з’являється не вперше: раніше він або існував короткий час, або взагалі не доходив до користувачів.

Поки що точно невідомо, коли новий екран буде розгорнутий у публічній версії Windows 11. Ймовірно, зміни будуть внесені у наступному вівторковому патчі. Також невідомо, навіщо Microsoft взагалі це робить.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерела: The Verge, PC World