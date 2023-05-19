У Chrome 115 Google вимкне підтримку сторонніх cookie для 1% користувачів – оновлення вийде в липні

У липневому оновленні Chrome 115 з’явиться заміна файлів cookie – Privacy Sandbox. Реліз дозволить компаніям тестувати технологію у ширшому масштабі. За замовчуванням “пісочницю” буде вимкнено, але включити її можна буде не використовуючи тестову версію Chrome або прапори. Нову можливість отримають не всі користувачі браузера. Повідомлення в блозі розробників містить більш детальну інформацію про технології, які будуть включені в оновлення.

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Google заявляє, що відключить сторонні cookie для 1% користувачів Chrome в першому кварталі 2024 року. Такий план впровадження розроблено за участю Управління з конкуренції та ринків Великобританії (CMA), який слідкує за дотриманням конкуренції. Впровадження технології для більшої кількості користувачів вимагатиме подальшої співпраці з антимонопольними органами.

Також цього року вийде оновлення, яке дозволить розробникам імітувати «припинення підтримки сторонніх файлів cookie у Chrome» для 10% браузерів Chrome, а також з метою тестування.

Google згадує блокування сторонніх файлів cookie у Chrome з 2020 року. Тоді йшлося про повне блокування протягом двох років. Через три роки скасування сторонніх cookie не відбулося – пропозиції компанії щодо заміни технології піддалися критиці з боку конкурентів та захисників конфіденційності та вивчення державних органів щодо надання Google конкурентних переваг.

Джерело: The Verge