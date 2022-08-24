У Facebook стався кумедний збій — користувачі почали публікувати спам та меми через сторінки зірок

Зранку 24 серпня користувачі Facebook зіткнулися з незвичайним багом: їхні стрічки новин були переповнені сотнями повідомлень зі стрічок таких знаменитостей як Леді Гага, Том Круз, Nirvana, Beatles та Райян Рейнольдс і навіть президент США Джо Байден.

Помилка проявилася наступним чином: незнайомець публікує або взаємодіє зі сторінкою знаменитості, яка вам сподобалася, а ці публікації та дії з’являються у вашій стрічці.

Користувачі одразу ж скористалися багом та почали масово розсилати меми на популярних сторінках з мільйонами підписників. Деякі люди вирішили використовувати його як варіант для просування каналів на YouTube або Twitch. Інші пішли ще далі: вони заспамили акаунти зірок рекламою криптовалютних проєктів або посиланнями для “пожертв” у PayPal.

Найбільшу популярність здобуло зображення сендвіча з індичкою з підписом “Якщо ви бачите це, ділитеся на сторінці іншої знаменитості в Facebook, тримайте сендвіч у русі”.

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Користувачам цей челендж сподобався – вони почали масово публікувати фотографію сендвіча у соцмережі.

За даними сервісу DownDetector, збій у роботі Facebook спостерігався на території США та країн Європи.

Речник Meta Александру Войка вже відреагував на цю ситуацію, пояснивши, що проблема виникла через “зміну конфігурації у деяких користувачів”. Повідомляється, що збій вдалося усунути, правда, не одразу, а лише через кілька годин.

Нагадаємо, нещодавно у Facebook заговорили про новий план “покращення” стрічки новин – соцмережа показуватиме людям більше розважального контенту від людей, яких вони не знають. Не виключено, що баг пов’язаний саме зі спробами компанії змінити структуру подачі новин.

Джерело: The Verge