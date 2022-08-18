Facebook придумала новий план покращення стрічки новин. Що, знову?!

Давним-давно небо було блакитніше, трава – зеленіша, а Facebook – краще. Були часи, коли у стрічці новин соцмережі справді показувалися оновлення статусів та фотографії друзів. Але з того часу витекло багато води, а стрічку новин Facebook наповнили публікації від брендів, сторінок і контент, що просувається, які борються за увагу користувачів. В результаті соціальна мережа стала не тим місцем, де користувачі, особливо молода аудиторія, почуваються комфортно. І це ще не йдеться про дивні правила модерації контенту.

Зараз, витративши останні 4 роки на спроби покращити стрічку новин, наповнивши її публікаціями від друзів і членів сім’ї, Facebook обрала інший шлях. Натомість соцмережа показуватиме користувачам більше розважального контенту від людей, яких вони не знають. Нова ініціатива Discovery Engine спрямована на те, щоб зробити Facebook більш схожою на TikTok – соціальну платформу, яка привернула увагу молодого покоління. І тепер Facebook відчайдушно хоче відігратися.

Результатом такого підходу стало «оновлене бачення того, як застосунок Facebook буде реагувати на наступне покоління людей, які його використовуватимуть».

Раніше контент у стрічці новин формувався системами Facebook на основі вибору людей, списку їх друзів та груп, публікацій, з якими користувачі взаємодіяли, та інших факторів. Але з переходом до стратегії Discovery Engine це зміниться. Щоб зробити Facebook та Instagram більш схожими на TikTok, Meta надаватиме користувачам більше контенту від незнайомих користувачів, використовуючи рекомендації ШІ. Передбачається, що більше розважального контенту у стрічці дозволить збільшити тривалість використання платформи та підвищити задоволеність користувачів від її використання.

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Джерело: The Verge