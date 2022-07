У Китаї створили штучний інтелект, який здатен читати думки — систему розробили спеціально для перевірки лояльності членів Компартії

Китайські дослідники стверджують, що розробили штучний інтелект, який, за їхніми словами, здатен читати думки членів Комуністичної партії та робить їх більш сприйнятливими до ідеології та доктрини панівної Компартії. Так, з одного боку, нещодавно Китай вже фіксував «сигнали від позаземних цивілізацій», та й взагалі до подібних сенсаційних відкриттів з боку китайських дослідників потрібно підходити зі здоровим скептицизмом, а з іншого боку — про цей ШІ написало кілька західних видань, включно з The Times, та і сама новина виглядає цікавою суто концептуально.

Стаття з описом цієї системи з’явилася у мережі 1 липня та незабаром була видалена, проте пекінський репортер газети The Times Діді Тан встиг зібрати подробиці в окремому матеріалі. Розробником системи, як повідомляється, виступив національний науково-дослідний центр у Хефеї. Програма здатна відстежувати міміку людини та зчитувати мозкові хвилі для оцінки зацікавленості членів пропагандистськими матеріалами партії Сі Цзіньпіня. Метою створення технології є оцінка лояльності членів Компартії та подальша відповідна ідеологічна обробка нелояльних «єретиків».

Всього у дослідженні взяли участь 43 члени панівної Комуністичної партії Китаю (КПК) — у межах експерименту науково-дослідного центру вони відвідували окремі партійні заходи, а в цей час за ними уважно спостерігали дослідники. На видаленому відео можна було побачити, як один з піддослідних всередині спеціально облаштованої кабінки з монітором переглядає статті про партійну політику та її досягнення.

У оригінальній статті наукового центру не конкретизувалося, які саме технічні засоби використовувалися для зчитування мозкової активності та міміки. Щодо останнього, то, ймовірно, без камер спостереження не обійшлося. І не зовсім зрозуміло, як система може використовуватися ширше — за межами контрольованого середовища.

«З одного боку, [система] дає уявлення, як члени партії сприймають ідеї та політичний курс, а з іншого боку — надає реальні дані для переосмислення політичної ідеології задля її покращення та збагачення». фрагмент зі статті з описом дослідження

Це дослідження збігається з давніми неабиякими зусиллями Китаю щодо ідеологічної обробки населення. Для цього Китай використовує, серед іншого, спеціальний застосунок під назвою Study (Xi) Strong Country, яким користується близько 100 млн мешканців країни. У цьому застосунку постійно публікуються звіти державних ЗМІ та актуальна інформація про діяльність партії Сі Цзіньпіня. За перегляд пропагандистських відео та відповіді на запитання про комунізм дають бали, які можна витрачати на випічку у різних кафе чи обмінювати на техніку. Також у застосунку є соціальні функції, такі як відеодзвінки та обмін повідомленнями, повідомляла The Guardian у 2019 році. Раніше The New York Times писало, що уряд країни примушує користуватися застосунком — школи принижують учнів із низькими балами, а компанії вимагають від працівників щоденних скриншотів своїх балів.

Окрім того, в Китаї неодноразово експериментували з системами вимірювання емоцій — у 2017 році проскакували повідомлення, що мозкові хвилі працівників деяких заводів, державних підприємств і військових сканувалися за допомогою спеціальних шоломів. Потім ці дані аналізували з використанням систем штучного інтелекту, щоб виявити гнів або тривогу на робочому місці та відповідним чином адаптувати умови праці.