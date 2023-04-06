У Microsoft Edge з’явилося блокування надокучливого автоматичного відтворення відео, компанія працює над вбудованим криптогаманцем

Microsoft реалізувала нову функцію у браузері Edge, яка блокує автоматичне відтворення відео на сайтах.

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Команда Microsoft Edge заявляє, що «почула ваші прохання про суворе блокування автовідтворення мультимедіа». Спочатку розробники планували лише опцію «обмежити» відтворення. Вона дозволяла автоматично відтворювати мультимедіа в залежності від того, чи відвідував користувач сторінку в минулому, і як він взаємодіяв із нею. Нині впроваджується суворіший варіант блокування.

Доступ до нової функції блокування автоматичного відтворення відео отримали учасники програми тестування Microsoft Edge у каналі Canary. Ширше впровадження розпочнеться «найближчими тижнями».

Якщо користувачі не хочуть очікувати, поки функція стане доступною, її можна активувати вже зараз. Для цього потрібно включити прапор “edge://flags/#edge-autoplay-user-setting-block-option”. Сама опція блокування знаходиться у розділі Site permissions/Media autoplay.

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Зазначимо, крім додавання блокування автоматичного відтворення відео, розробники Edge також планують додати до браузера вбудований гаманець криптовалют. Microsoft проводить внутрішнє тестування цієї функції й в кінцевому підсумку надасть її споживачам зі «спрощеним інтерфейсом, що спрощує взаємодію з Web3».

Джерело: The Verge