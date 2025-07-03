У MIT створили кишеньковий 3D-принтер, що друкує об’єкти за секунди

Крихітний 3D-принтер на основі фотонного чипу/MIT Jodi Hilton

Розділ Технології виходить за підтримки

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) у США створили крихітний 3D-принтер розміром з чип, що за лічені секунди формує необхідні об’єкти за допомогою світла.

Команда дослідників під керівництвом професорки Олени Натарос створила 3D-принтер, що випромінює реконфігурований промінь світла у смолу для створення твердих форм. Цей крихітний принтер цілком вміщується на долоні. Очікується, що з його допомогою користувачі зможуть швидко створювати індивідуальні, дешеві об’єкти.

За словами розробників, система складається з одного фотонного чипу розміром у кілька міліметрів, без якихось додаткових рухомих частин. Він випромінює видиме світло у смолу, що дозволяє здійснювати немеханічний 3D-друк.

Команда експериментально продемонструвала версію прототипу 3D-принтера на основі чипа, натхненну стереолітографією, з використанням інтегрованої оптичної фазованої решітки. Керований промінь видимого світла змінює форму смоли на необхідну для виготовлення 3D-об’єктів.

Дослідники вважають, що створення 3D-об’єктів на долоні за лічені секунди з використанням лише одного фотонного чипа може трансформувати сучасне виробництво. Існуючі 3D-принтери використовують масштабні і складні платформи для пошарового створення матеріалів. Однак це обмежує швидкість друку, розміри та формфактор об’єктів, що виготовляються.

Окрім цього дослідники також створили крихітний оптичний пінцет, що за допомогою світла захоплює та маніпулює біологічним матеріалом. Крихітний пристрій використовує щільно сфокусований промінь світла для захоплення та керування матеріалом. Інновація представляє нову модальність для інтегрованих оптичних пінцетів, значно розширюючи їхню корисність і сумісність з існуючими додатками.

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Представлене рішення пропонує більш доступний та швидкий механізм створення 3D-об’єктів, що може бути перспективним у військовій, медичній, інженерній та споживчій галузях. Такі пристрої розміром з чип дозволяють реалізувати додатки, які до цього здавались неможливими, розсуваючи межі можливого в оптиці.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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