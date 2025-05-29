3D-принтер друкує м’якого робота цільним шматком — вчені експериментують з масовим виробництвом

The University of Edinburgh

Розділ Технології виходить за підтримки

Науковці з Единбурзького університету за 9 годин надрукували на 3D-принтері м’якого робота, придатного для масового виробництва.

Зазначається, що створений робот рухається за допомогою стиснутого повітря. Він був створений на 3D-принтері з відкритим вихідним кодом Flex Printer вартістю $500.

Нещодавно аналогічного м’якого робота надрукували американські інженери з Каліфорнійського університету у Сан-Дієго. Однак це зайняло в них 58 годин безперервної роботи, а вартість самого принтера складала $1 тис. Обидва прототипи були надруковані з м’якого та гнучкого, термопластичного поліуретану.

Друк робота на Flex Printer виконується «до гори ногами». Цей пристрій здатен працювати з матеріалами, які, як вважалось раніше, були непридатними для FDM-друку. Ключовою проблемою у створенні м’яких роботів була відсутність стандартизованих методів. Однак модифікації Flex Printer вирішують цю проблему за рахунок нитки діаметром 2,85 мм, що у 7 разів більш стійка до вигину, ніж стандарта діаметром 1,75 мм.

Окрім цього Flex Printer демонструє високу швидкість друку для мінімізації дефектів та має відкриту конструкцію для кращого охолодження. Друк у перевернутому положенні дозволяє створювати герметичні канали та тонкі мембрани, які не провисають під дією гравітації.

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Після завершення процесу друку платформа перевертається, тому робот опиняється у правильному положенні. Його підключають до пневматичного кільцевого осцилятора, що подяє потік повітря у 2,25 бар до каналів всередині робота. Тиск повітря послідовно активує два приводи зв’язок у кожній нозі, які переміщують кінцівку вбік, а також один привід стопи, який піднімає кінцівку над землею.

«Використовуючи нашу нову платформу, тепер будь-хто може легко друкувати те, що раніше вважалося неможливим. Без давніх проблем і обмежень у виробництві та проектуванні, які її стримують, ми вважаємо, що м’яка робототехніка готова вплинути на реальний світ», — підкреслив один з керівників дослідження, інженер Единбурзького університету Макс Гепнер.

За його словами, відкрита архітектура Flex Printer та публікація всіх файлів на GitHub покликані прискорити розробку. Спільнота вже може пропонувати покращення через Soft Robotics Forum та Discord-сервер. Платформа потенційно може знайти застосування в медицині, утилізації ядерних відходів та космічних місіях.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Device

Джерело: New Atlas

Розділ Технології виходить за підтримки

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