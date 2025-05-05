Новини Софт 05.05.2025 о 13:14 comment views icon

У налаштуваннях Windows 11 з’явиться розділ Advanced — з фішками для розробників і не тільки

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Вадим Карпусь

Автор новин

У налаштуваннях Windows 11 з’явиться розділ Advanced — з фішками для розробників і не тільки

Microsoft продовжує поступово відмовлятися від звичної Панелі керування у Windows 11 та додавати нові функції в ОС. Черговим таким оновленням найближчим часом стане нова сторінка налаштувань під назвою Advanced. Вона запропонує розширені можливості, які будуть особливо корисними для розробників, але й звичайні користувачі можуть знайти там щось цікаве.

Однак не варто очікувати повну перебудову інтерфейсу. Насправді Microsoft просто оновлює вже існуючий розділ For developers. Компанія дала йому нову назву, додала кілька функцій – і от, оновлення готове. Про ці «кардинальні» зміни розповів ентузіаст Windows з ніком @phantomofearth в соцмережі X. Він зазначає:

«Сторінка налаштувань For developers у Windows 11 отримає оновлення і нову назву — Advanced!»

За його словами, нова сторінка стане своєрідним хабом для функцій, які раніше були частиною Dev Home. Серед доступних опцій користувачі зможуть знайти:

  • перемикач для довгих шляхів до файлів,
  • сторінку налаштувань для віртуального робочого простору,
  • інтеграцію вихідного коду File Explorer (тобто можливість працювати з кодом файлового менеджера).

Ці функції наразі вже можна побачити у збірці Windows Server 26403, хоча сторінка Advanced поки прихована за замовчуванням. Щоб її активувати, потрібно трохи покопирсатися в системі — зокрема, скористатися внутрішніми ідентифікаторами функцій.

 

Крім того, Microsoft планує перенести деякі налаштування клавіатури з Панелі керування у сучасний розділ Налаштувань Windows 11, щоб зменшити залежність від старих елементів інтерфейсу.

Отже, новий розділ Advanced — це ще один крок до модернізації Windows 11 і спрощення доступу до розширених можливостей без зайвих складностей. Хоча багато хто досі віддає перевагу старій добрій Панелі керування.

Це не єдине цікаве оновлення Windows 11. Microsoft також планує навчити ОС розуміти лайку користувача, а на додачу прибрати функцію, яка захищала «старі» версії Windows 11.

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Джерело: windowsreport

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