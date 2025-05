У налаштуваннях Windows 11 з’явиться розділ Advanced — з фішками для розробників і не тільки

Microsoft продовжує поступово відмовлятися від звичної Панелі керування у Windows 11 та додавати нові функції в ОС. Черговим таким оновленням найближчим часом стане нова сторінка налаштувань під назвою Advanced. Вона запропонує розширені можливості, які будуть особливо корисними для розробників, але й звичайні користувачі можуть знайти там щось цікаве.

Однак не варто очікувати повну перебудову інтерфейсу. Насправді Microsoft просто оновлює вже існуючий розділ For developers. Компанія дала йому нову назву, додала кілька функцій – і от, оновлення готове. Про ці «кардинальні» зміни розповів ентузіаст Windows з ніком @phantomofearth в соцмережі X. Він зазначає:

Windows 11's "For developers" settings page is getting a revamp, with a new name: "Advanced"! It's the new home for several Dev Home features and bits, including the long paths toggle, virtual workspace options page and File Explorer source code integration. Also, layout updates. pic.twitter.com/5yK4zXZ2tS

