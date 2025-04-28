Windows 11 без цензури: Microsoft навчила ОС розуміти лайку користувача

Схоже, Microsoft нарешті знайшла функцію, яка зможе зповна використовувати потужності сучасних чипів та вбудованих в них нейронних блоків. Компанія додала нову опцію до голосового введення тексту ─ можливість вимкнути фільтр нецензурної лексики. Ця функція з’явилася у Windows 11 Insider Preview Build 26200.550 на каналі Dev Channel.

Щоб скористатися новинкою, слід натиснути комбінацію клавіш Win + H та вибрати значок налаштувань. Там можна вимкнути фільтр нецензурної лексики. Це дозволить комп’ютеру записувати ваші лайки й передавати їх у тексті без змін. Цікаво, що Microsoft додала цю функцію у відповідь на найпоширеніші відгуки користувачів щодо голосового введення, надавши можливість самостійно контролювати фільтрацію лайки.

Раніше під час голосового введення Windows автоматично цензурувала нецензурні слова, замінюючи їх на зірочки. Тепер, вимкнувши фільтр, ви можете говорити як завгодно, і комп’ютер точно запише почуте. При цьому за замовчуванням фільтр увімкнений, щоб уникнути несподіваної нецензурної лексики в текстах.

Наразі ця функція доступна лише для учасників програми Windows Insider. Якщо не буде багів і хвилі скарг, перемикач фільтра нецензурної лексики незабаром стане доступним для всіх користувачів.

Це не єдине оновлення, доступне в каналі Dev. Користувачі також можуть протестувати кілька інших нових функцій. Серед них — функція на основі ШІ Click-to-Do, яка пропонує контекстні дії залежно від вмісту екрана. Вона схожа на звичне для користувачів ПК меню правої кнопки миші, але працює за допомогою локальної обробки даних штучним інтелектом. Також представлено покращений пошук, який дозволяє знаходити файли за допомогою природної мови, а не лише за іменами файлів чи ключовими словами.

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Отут справді знадобиться вся потужність сучасних ПК. Якщо можливість голосового введення тексту працює на будь-якому ПК з Windows 11 і підключенням до інтернету, інші функції на базі ШІ мають вищі системні вимоги. Фактично, для їхнього використання знадобиться Copilot+ PC із процесором, оснащеним NPU, здатним забезпечити принаймні 40 TOPS обчислювальної потужності.

Разом з тим Microsoft «вбиває» функцію, яка захищала «старі» версії Windows 11 — і ніхто не знає чому.

Джерело: tomshardware