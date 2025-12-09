У продажу з’явилося кільце Moodring, яке транслює рухи криптовалютних ринків на палець

Screenshot: X

Новий ґаджет Moodring пропонує трейдерам відчувати зміни ринку криптовалют буквально на пальці. Кільце інтегрується з TradingView і передає короткі тактильні та світлові сигнали в момент руху ціни біткоїна чи іншого активу. Рішення орієнтоване на користувачів, яким потрібно стежити за волатильністю без постійного контролю графіків.

Moodring реагує на різкі зміни котирувань у реальному часі, тобто є своєрідним індикатором криптовалютного ринку у вигляді аксесуара. Користувач може налаштувати сповіщення під будь-який торговий інструмент, а сигнали подаються навіть тоді, коли смартфон заблокований або трейдер зайнятий іншими справами. Розробники позиціонують це як спосіб зменшити інформаційне навантаження при активній торгівлі, коли десятки алертів на екрані ускладнюють концентрацію.

Поява кільця для криптотрейдингу логічно продовжує розвиток ринку смарт-пристроїв. Смарт-кільця вже довели свою функціональність як компактні wearable-рішення: найвідоміший приклад — Oura Ring, який використовується для моніторингу сну, активності та фізіологічних показників. Такі пристрої показали, що на пальці можна розмістити сенсори, акумулятор, модуль зв’язку та підтримувати постійну роботу впродовж дня. Але Moodring – це перший комерційний носимий індикатор, спрямований саме на крипторинок.

Паралельно з комерційними рішеннями розвиваються наукові технології, що дозволяють передавати тактильні сигнали на кисть чи пальці. Дослідження ReaWristic продемонструвало можливість адресного хаптичного впливу на великий або вказівний палець через компактний браслет. Система генерувала короткі імпульси, які імітували дотик чи натискання, показуючи перспективи застосування таких технологій поза VR-середовищами.

Moodring переносить ці напрацювання у сферу фінансового ринку, де швидкість реакції часто визначає результат угоди. Тактильні алерти можуть бути корисними для трейдерів, які працюють з високою волатильністю або тримають відкритими кілька позицій одночасно. Миттєвий фізичний сигнал знижує ризик пропустити пробій рівня чи різкий відкат ціни, що особливо актуально для біткоїна.

На тлі зростання інтересу до інструментів швидкого реагування та популярності хаптичних технологій виробники розглядають таке рішення як наступний етап розвитку wearable-сегмента для трейдингу. Якщо пристрій покаже стабільну роботу, ринок смарт-кілець може отримати окрему нішу — аксесуари, що дозволяють “відчувати” рухи ринку без участі екрана.

Джерело: DropsTab.com