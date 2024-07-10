Samsung показала Galaxy Ring: смарткільце з ШІ-аналізом здоров’я за $400

Samsung нарешті розкрив подробиці про свій довгоочікуваний пристрій — смарткільце Galaxy Ring. Компанія продемонструвала новинку на заході Galaxy Unpacked 2024, і журналісти вже встигли ознайомитися з нею.

Ось основні характеристики пристрою:

Доступні кольори: золотий, срібний, чорний

Матеріал корпусу: титан

Ширина: 7 мм

Товщина: 2,6 мм

Водонепроникність: 10 ATM

Стандарт захисту: IP68

Розміри: від 5 до 13

Вага: 2,3–3 грами (залежно від розміру)

Датчики: акселерометр, оптичний датчик серцевого ритму, датчик температури шкіри

Сумісність: пристрої на базі Android

Ціна: $399,99 (приблизно ₴16 250)

Виробник подбав про водонепроникність пристрою, яка дає змогу носити смарткільце під час плавання та занурень на глибину до 100 метрів.

Особливу увагу привертає зарядний футляр Galaxy Ring. Його прозорий дизайн із LED-підсвічуванням надає пристрою футуристичного вигляду. Футляр не лише захищає смарткільце, але й забезпечує додаткову місткість акумулятора, що дає змогу заряджати пристрій у дорозі.

Samsung впровадив нові функції, що використовують штучний інтелект Galaxy AI. Серед них — оцінка енергії та поради щодо здоров’я. Ці функції аналізують дані про сон, активність та варіабельність серцевого ритму, щоб надати персоналізовані рекомендації користувачеві.

Смарткільце також пропонує функції відстеження менструального циклу, попередження про високий та низький пульс, автоматичне розпізнавання тренувань та нагадування про необхідність руху.

Курс Python developer від Mate academy. Python дозволяє розробляти сайти, займатись аналітикою даних, навіть створювати штучні інтелекти. Навчайтесь з нами та отримайте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

Galaxy Ring працює лише з пристроями на базі Android, але найкраще розкриває свій потенціал у поєднанні з іншими продуктами Samsung. Наприклад, у парі з Galaxy Watch смарткільце оптимізує збір даних, обираючи найточніше джерело інформації.

Цікавою особливістю Galaxy Ring стала можливість керувати камерою смартфона за допомогою жесту подвійного стискання пальців. Ця функція наразі доступна лише для майбутніх моделей Z Fold 6 та Z Flip 6, але незабаром з’явиться і на S24. Важливо зазначити, що Samsung не вимагає додаткової підписки для користування всіма функціями пристрою.

Успіх Galaxy Ring залежатиме від точності відстеження показників та тривалості роботи акумулятора. Якщо Samsung вдасться досягти високих результатів у цих аспектах, компанія може стати лідером у сегменті смарткілець та задати новий напрям розвитку для цієї категорії носимих пристроїв.

Курс Python developer від Mate academy. Python дозволяє розробляти сайти, займатись аналітикою даних, навіть створювати штучні інтелекти. Навчайтесь з нами та отримайте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

Джерело: theVerge

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.