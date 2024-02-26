Samsung офіційно представила Galaxy Ring — смарткільце, яке «покращить ваше самопочуття»

Samsung на Mobile World Conference 2024 нарешті презентувала своє розумне кільце і розкрила деякі додаткові характеристики.

Рендер Galaxy Ring вперше показали на заході Galaxy Unpacked минулого місяця — і на той час було відомо лише, що смарткільце першочергово призначене для контролю за здоров’ям та самопочуттям користувача.

На нинішній презентації фотографувати пристрій заборонили (хоча Samsung сама надала кілька додаткових знімків), однак повідомили, що він буде доступний у трьох кольорах (платиново-срібному, золотому та чорному), коли надійде в магазини пізніше у 2024 році.​ Також кільце пропонуватиметься у кількох розмірах — від чого залежатиме й розмір батареї (а отже й час між заряджаннями), коливаючись від 14,5 мАг до 21,5 мАг. Термін служби батареї невідомий, але до прикладу конкурентна Oura може працювати до семи днів між заряджаннями.

Віцепрезидент Samsung Хон Пак зазначає, що Galaxy Ring контролюватиме режим сну на основі частоти серцевих скорочень, рухів і дихання, та надаватиме звіти та поради користувачам. Компанія також збиратиме дані від Natural Cycles, який уже відстежує менструальний цикл та овуляцію через Galaxy Watch.

Galaxy Ring буде частиною екосистеми Samsung Health і сумісний із Galaxy Watch — тобто пристрої можна використовувати одночасно й отримувати точніші дані. Водночас смарткільце має деякі переваги у порівнянні з годинником — принаймні в тому, що з ним зручніше спати.

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Точний набір датчиків, ціну та дату продажів мають оголосити найближчим місяцями. Galaxy Ring буде сумісне лише з телефонами Samsung Galaxy, хоча пізніше компанія планує інтегрувати його й з іншими пристроями Android. Сумісність з iOS ще визначають.

Джерело: Engadget

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