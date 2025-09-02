Новини Ігри 02.09.2025 comment views icon

У Red Dead Redemption 2 відкрили незвичний спосіб прицілювання, який "ховався" від геймерів 7 років

Маргарита Юзяк

У Red Dead Redemption 2 відкрили незвичний спосіб прицілювання, який "ховався" від геймерів 7 років
Red Dead Redemption 2 / Rockstar

У Red Dead Redemption 2 гравець знайшов деталь, яка могла пройти повз більшість. Фани знайшли ще один трюк Артура Моргана.

Виявляється головний герой може прицілюватися вниз через конструкції типу балконів, дахів чи паркани. Відкриттям поділився користувач Reddit, який не здогадувався, що так можна роботи. Під дописом користувачі розповіли, як це зробити:

“Заховайся в укриття і натисни кнопку прицілювання. Трохи посунь мишку або джойстик у бік паркану”, — пояснили в коментарях.

Деякі казали, що знали лише про таку можливість з пістолетами, але з гвинтівками навіть не пробували. Саме вона виглядає досить кумедно на відміну від пістолета. Хоча механіка стрільби з укриття стає відомою гравцю під час прологу Red Dead Redemption 2, схоже, небагато хто пробував її на дахах.

У Red Dead Redemption 2 відкрили незвичний спосіб прицілювання, який "ховався" від геймерів 7 роківУ Red Dead Redemption 2 відкрили незвичний спосіб прицілювання, який "ховався" від геймерів 7 років

Red Dead Redemption 2 вийшла у 2018 році на PlayStation 4 та Xbox One, а через рік — на ПК. Це приквел до першої Red Dead Redemption з Джоном Марстоном, а сюжет тут розповідає про Артура Моргана та банду Ван дер Лінде. У червні актор Red Dead Redemption казав, що “скоро” будуть захопливі новини, але станом на вересень їх так і немає. Наразі усі сили Rockstar зосереджені навколо GTA 6, де лише для “реалістичного” океану витратили близько $300 млн.

Джерело: Reddit

arrow left
arrow right
