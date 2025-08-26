Rockstar витратила $300 млн для створення "реалістичного" океану у GTA 6, — чутки

Пляж в GTA 6 / Rockstar

З’явилася інформація, що Rockstar захотіла зробити по-справжньому реалістичний океан у GTA 6. За чутками, витрати лише на нього сягнули $300 млн.

За попередніми витоками, студія витратила на розробку всієї гри від $1 млрд до $2 млрд. Якщо вірити цим даним, то Rockstar як максимум чверть витратила на одну лише фізику води. До релізу залишається менше року, якщо знову не буде перенесено реліз, тож цікавість людей до конкретних цифр зростає.

За даними інсайдерів, над океаном у GTA 6 працює окрема команда з 20 програмістів. Їхнє завдання — зробити воду настільки реалістичною, наскільки це можливо в іграх. Йдеться не тільки про хвилі та брижі — у грі обіцяють динамічні припливи й відпливи, урагани, повені та навіть серфінг як нову активність. Бонуси за шалені трюки вийдуть на новий рівень?

Коротка вирізка, як океан виглядав в трейлері

Rockstar відома тим, що завжди просуває графіку й фізику далі, ніж інші студії. Наприклад, попередній ролик був на 50% складений з геймплею (вирізка зверху саме з нього). Тому, якщо представити, що серед цього числа був океан — виглядає солідно. Раніше взагалі показали, що майбутнє місто буде величезним. У трейлері вже помітили фігуру дитини, а також натяк на повернення класичних магазинів зброї.

Разом з тим користувачі вже “зливали” інтерактивну мапу, тож якщо ви не боїтеся потенційних спойлерів, саме час переглянути ключові локації. До того ж сюжетна лінія може стати найдовшою в серії. Реліз GTA 6 очікується у 2026 році, а до кінця цього року фанати сподіваються побачити новий трейлер. Звичайно, якщо Take-Two не буде надалі навмисно затягувати з рекламою.

