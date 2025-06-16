Актор Red Dead Redemption анонсував «захопливі» новини щодо серії найближчим часом

Джон Марстон з Red Dead Redemption / Rockstar

Роб Вітофф — актор, який подарував голос Джону Марстону в Red Dead Redemption і його сиквелі — анонсував «захопливі новини» для фанатів.

Його заява пролунала під час стріму, коли він особисто проходив Red Dead Redemption після 15 років із моменту релізу. Як результат: цитати з трансляції одразу розлетілися мережею, і фанати почали будувати теорії.

«У мене такі захопливі новини. Я поки не можу поділитися ними з вами, і це буквально мене вбиває. До кінця цього тижня, а може, й раніше… точно до п’ятниці. Боже мій! Те, чим я хочу поділитися — це справжня бомба, і я буду не єдиним, хто про це розповість. Я просто не можу дочекатися, коли ви дізнаєтеся, що відбувається. Це все, про що я зараз можу думати. І вже зовсім скоро ви все дізнаєтесь. Я просто не можу дочекатися цього моменту», — сказав Роб Вітофф.

Деякі користувачі припускають, що йдеться про ремастер або оновлення Red Dead Redemption 2 — наприклад, з підтримкою 60 FPS на нових консолях або портом для Nintendo Switch 2. Хоча ідея ремастеру виглядає безглуздо, бо RDR2 дотепер має гарну графіку та адекватний рушій. Інші фанати також впевнені, що це буде щось зовсім нове, але пов’язане з RDR.

«Я не можу думати ні про що інше, особливо про те, щоб грати в цю гру — просто нічого іншого в голові», — додав він.

На сьогодні невідомо, чого стосується його заява: Red Dead Redemption або нового проєкту з іншим персонажем? Можливо серіал, фільм або навіть камео в іншій? Чи взагалі новина стосується іншого проєкту Rockstar — GTA 6? Невідомо, але, за словами Вітоффа, новину розкриють до кінця тижня — орієнтовно до п’ятниці. Вітофф каже, що він буде не єдиним, хто її озвучить — тож, схоже, це частина чогось більшого.

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Джерело: Games Radar