У США зросли продажі «тупих» кнопкових телефонів – оскільки «зумери» прагнуть подолати залежність від соцмереж

Покоління Зет («зумери») прагне зменшити час перебування за екраном телефону, чим користуються такі компанії, як HMD Global.

Виробник телефонів Nokia продовжує продавати мільйони телефонів – схожих на ті, що ми використовували на початку 2000-х років. Попит мають так звані телефони з функціями – розкладні моделі та слайдери з GPS або точкою доступу.

«Їх можна побачити у покоління Зет — вони втомилися від екранів. Вони не розуміють, що відбувається із психічним здоров’ям і намагаються скоротити час, проведений зі смартфоном», — сказав Хосе Бріонес, модератор сабредіту «r/dumbphones».

У 2022 році HMD Global продавала десятки тисяч «розкладачок» у США щомісяця, тоді як глобальні продажі компанії впали. За даними Counterpoint Research, торік майже 80% продажів функціональних телефонів припало на Близький Схід, Африку та Індію.

Але дехто вважає, що цифри пов’язані із поверненням молоді до використання простих моделей, так званих «тупих» телефонів. Експерти прогнозують зростання їх продажів ще на 5% протягом наступних п’яти років.

Такі компанії, як Punkt і Light, дотримуються цієї тенденції, продаючи пристрої, орієнтовані на тих, хто хоче витрачати менше часу на соціальні мережі та інші застосунки. На YouTube їх рекламують чимало блогерів.

«Те, що ми намагаємося зробити з телефоном Light, полягає не в тому, щоб отримати «тупий» телефон, а в тому, щоб створити більш продуману модель — преміумкласу, але з мінімальними технологіями», — сказав Джо Холлієр, спіасновник Light.

Джерело: CNBC