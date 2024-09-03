У Steam розпочався фестиваль космічних досліджень — знижки до 80%, демоверсії й подарунки

Подія триватиме з 2 до 9 вересня та запрошує гравців досліджувати простори всесвіту, не виходячи з дому.
Організатори фестивалю пропонують широкий вибір ігор, присвячених космічній тематиці. Серед них — симулятори космічних польотів, стратегії галактичного масштабу та пригодницькі ігри на віддалених планетах. Окрім знижок, Steam пропонує демоверсії деяких ігор.
Хіти зі знижками
- No Man’s Sky — 450₴ (-60%)
- Stellaris — 244₴ (-75%)
- X4: Foundations — 277₴ (-70%)
- The Outer Worlds — 424₴ (-62%)
- The Invincible — 296₴ (-34%)
- IXION — 315₴ (-58%)
- Age of Wonders: Planetfall — 247₴ (-66%)
Демоверсії деяких ігор
Учасники фестивалю мають змогу отримати подарунки — безплатні прикраси для своїх профілів у Steam. Платформа пропонує анімовану наліпку, аватар і рамку. Усі ці елементи доступні на спеціально створеній сторінці заходу.
Трейлер фестивалю
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Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.
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