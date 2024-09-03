У Steam розпочався фестиваль космічних досліджень — знижки до 80%, демоверсії й подарунки

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Подія триватиме з 2 до 9 вересня та запрошує гравців досліджувати простори всесвіту, не виходячи з дому.

Організатори фестивалю пропонують широкий вибір ігор, присвячених космічній тематиці. Серед них — симулятори космічних польотів, стратегії галактичного масштабу та пригодницькі ігри на віддалених планетах. Окрім знижок, Steam пропонує демоверсії деяких ігор.

Хіти зі знижками

Демоверсії деяких ігор

Учасники фестивалю мають змогу отримати подарунки — безплатні прикраси для своїх профілів у Steam. Платформа пропонує анімовану наліпку, аватар і рамку. Усі ці елементи доступні на спеціально створеній сторінці заходу.

Трейлер фестивалю

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.