Новини Ігри 02.09.2024 о 13:40 comment views icon

Steam у серпні: Windows 11 вперше перевищила 50%, мобільна RTX 4060 на другому місці, гравці переходять на 16 ГБ

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Андрій Русанов

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Steam у серпні: Windows 11 вперше перевищила 50%, мобільна RTX 4060 на другому місці, гравці переходять на 16 ГБ

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Windows 11 тотально домінує у Steam. Цю операційну систему обрали 50,81% користувачів з колосальним приростом +3,36% за місяць.

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Зростання Windows 11 сталося коштом зменшення майже на таки й самий відсоток частки Windows 10 (48,66%; -3,29%). Інші ОС теж втратили, але несуттєво. Геймери полишають застарілі Windows 7 (0,38%; -0,05%) та Windows 8.1 (0,07%; -0,01%).

Steam у серпні: Windows 11 вперше перевищила 50%, мобільна RTX 4060 на другому місці, гравці переходять на 16 ГБ

Серед відеокарт давно та стабільно лідирує NVIDIA GeForce RTX 3060 для десктопів, але вона дещо втратила (5,51%; -0,37%). На друге місце стрімко увірвалася ноутбучна RTX 4060. Зі зростанням до 4,55% (+1,34%) за місяць вона обігнала колишнього лідера, GTX 1650 (3,91%; -0,09%). Відчутний відсоток зростання частки мобільного графічного адаптера актуального покоління дозволяє легко передбачити її лідерство — можливо, навіть в наступному місяці. Непогано «почувається» також мобільна RTX 3060. Зростання до 3,50% (+0,50%) зможе невдовзі вивести її на третє місце.

Steam у серпні: Windows 11 вперше перевищила 50%, мобільна RTX 4060 на другому місці, гравці переходять на 16 ГБ

Гравці розуміють, що оперативна пам’ять важлива. 16 ГБ вже давно «джентльменський» стандарт, але перехід на нього все ще триває. Такий обсяг ОЗП мають 47,35%, з приростом +1,50%. Менші обсяги очікувано втрачають частку, але й 32 ГБ теж, і найбільш суттєво (30,76%; -0,64%). Невеликий приріст демонструють системи з 48 ГБ, 64 ГБ та більше.

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Steam у серпні: Windows 11 вперше перевищила 50%, мобільна RTX 4060 на другому місці, гравці переходять на 16 ГБ

Частка процесорів Intel зменшилася (66,69%; -0,71%), але це все ще понад дві третини, тоді як в AMD — третина, хоч і з приростом (33,26%; +0,72%). Частка інших чипів все ще незначна.

Steam у серпні: Windows 11 вперше перевищила 50%, мобільна RTX 4060 на другому місці, гравці переходять на 16 ГБ

Спрощена китайська мова вже не перший місяць лідирує в Steam і нарощує частку (35,97%; +3,05%). На другому англійська з відповідним зменшенням (29,79%; -2,83%). Українська мова має стабільні 0,6% з незначними коливаннями.

Steam у серпні: Windows 11 вперше перевищила 50%, мобільна RTX 4060 на другому місці, гравці переходять на 16 ГБ

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Джерело: Steam

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