У Steam розпочався фестиваль літаків, потягів і автомобілів — знижки до 90%, демоверсії та подарунки

Valve розпочала тижневий розпродаж ігор у Steam, присвячений транспортним засобам. Подія триватиме до 23 вересня.
Окрім літаків, потягів та автомобілів, згаданих у назві, розпродаж охоплює ігри про вантажівки, автобуси, човни та навіть космічні кораблі. Ось лише деякі з ігор для ПК, які ви зможете придбати під час заходу зі значними знижками:
- American Truck Simulator — ₴100 (-75%)
- DREDGE — ₴329 (-40%)
- Euro Truck Simulator 2 — ₴100 (-75%)
- Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Edition — ₴770 (-50%)
- Car Mechanic Simulator 2021 — ₴206 (-60%)
- Car Mechanic Simulator 2018 — ₴41 (-90%)
- IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad — ₴185 (-80%)
- Lawn Mowing Simulator — ₴102 (-75%)
- Unrailed! — ₴94 (-75%)
- Trainz Railroad Simulator 2022 — ₴148 (-80%)
У межах фестивалю користувачі можуть не лише придбати ігри зі знижками, а й випробувати безплатні демо-версії багатьох проєктів. Крім того, на сторінці події представлено майбутні релізи в цій категорії, які можна додати до списку бажань.
Як і під час інших тематичних заходів, Valve підготувала для користувачів Steam подарунки в стилі фестивалю. Компанія пропонує поповнити колекцію стікерів, а також отримати прикрасу для профілю. Ці унікальні віртуальні предмети доступні в магазині на окремій сторінці.
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