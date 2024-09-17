Новини Ігри 17.09.2024 о 10:12 comment views icon

У Steam розпочався фестиваль літаків, потягів і автомобілів — знижки до 90%, демоверсії та подарунки

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Ігор Панченко

Автор новин

У Steam розпочався фестиваль літаків, потягів і автомобілів — знижки до 90%, демоверсії та подарунки

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Valve розпочала тижневий розпродаж ігор у Steam, присвячений транспортним засобам. Подія триватиме до 23 вересня.

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Окрім літаків, потягів та автомобілів, згаданих у назві, розпродаж охоплює ігри про вантажівки, автобуси, човни та навіть космічні кораблі. Ось лише деякі з ігор для ПК, які ви зможете придбати під час заходу зі значними знижками:

У межах фестивалю користувачі можуть не лише придбати ігри зі знижками, а й випробувати безплатні демо-версії багатьох проєктів. Крім того, на сторінці події представлено майбутні релізи в цій категорії, які можна додати до списку бажань.

Як і під час інших тематичних заходів, Valve підготувала для користувачів Steam подарунки в стилі фестивалю. Компанія пропонує поповнити колекцію стікерів, а також отримати прикрасу для профілю. Ці унікальні віртуальні предмети доступні в магазині на окремій сторінці.

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Розділ Ігри виходить за підтримки?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.

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