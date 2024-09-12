«Сімейні групи» в Steam вийшли з бети — діліться іграми з близькими без обмежень (майже)

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Valve запустила нову функцію «Сімейні групи» у Steam, яка дає змогу сім’ям спільно користуватися іграми, керувати батьківським контролем та схвалювати запити на купівлю ігор.

Нова функція замінить сімейну бібліотеку Steam і сімейний режим.

Сімейні групи дають змогу членам родини одночасно грати в різні ігри зі спільної бібліотеки. Наприклад, якщо один користувач грає в Balatro, інший член родини може в цей час насолоджуватися грою Arranger. Проте, якщо кілька осіб захочуть одночасно запустити одну й ту саму гру, додаткові копії доведеться придбати окремо. Важливою перевагою нової системи є можливість грати в спільні ігри офлайн.

Valve встановила обмеження на кількість учасників сімейної групи — «до шести близьких родичів». Кожен член родини матиме власні збереження та досягнення в іграх. Дорослі користувачі можуть вільно покинути сімейну групу, але повторне приєднання буде можливим лише через рік. Дітей з групи можуть видалити лише дорослі або служба підтримки Steam.

Докладніше про сімейні групи можна почитати на окремій сторінці у Steam.

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Компанія планує поступово відмовитися від старої системи Family Sharing. Користувачам, які все ще користуються нею, радять перейти на нову функцію «Сімейна група». Для цього достатньо оновити клієнт Steam до останньої версії.

Разом із впровадженням сімейних груп, Valve випустила низку інших оновлень для свого клієнта. Серед них — оновлений менеджер скриншотів, який надає користувачам зручніші інструменти для керування зробленими знімками екрана.

Джерело: theVerge, Steam

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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