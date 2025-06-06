Deathloop від Arkane роздають безплатно в Epic Games Store — встигніть до 12 червня

Epic Games Store завершує літній мегарозпродаж і на останній тиждень підготував одну з найгучніших роздач сезону — пригодницький екшен Deathloop.
Проєкт Arkane Lyon, який коштує ₴969, тепер можна забрати безплатно до 12 червня. Паралельно дарують і невеличкий інді-проєкт Ogu and the Secret Forest.
Deathloop — це шутер з елементами іммерсив-сіму, де гравець опиняється в часовій петлі. У центрі подій — найманець Кольт, який застряг на острові Чорний риф. Щоб вирватися з петлі, він має вбити вісім цілей за один день. Спроб багато — кожен програш відкидає вас назад на старт. Але після кожного заїзду ви знаєте трохи більше, а світ гри поступово відкривається з нових боків.
Способів дістатися до цілей — купа: можна діяти тихо, можна ставити пастки, можна влаштовувати «випадкові» нещасні випадки або просто бігти з кулеметом. А разом з цим Кольт має надприродні здібності — телепорт, невидимість, телекінез та інші знайомі механіки з Dishonored. Окремий режим — кооператив. Інші гравці можуть грати за Джуліанну — найманку, яка вдирається у вашу сесію, щоб зірвати план.
В Deathloop рівні побудовані як головоломки, де нові маршрути, секрети та сюжетні деталі відкриваються з вивченням світу. Гра отримала 88 балів на Metacritic і дев’ять номінацій на The Game Awards 2021 — перемогла у категоріях за найкращий арт і геймдизайн.
Також у роздачі — Ogu and the Secret Forest, інді-пригода 2024 року з мальованою графікою, загадками та дружнім фентезійним світом. Ви граєте за малюка Огу, досліджуєте ліс, допомагаєте персонажам і боретеся з босами. Зазвичай гра коштує ₴459.
Deathloop і Ogu and the Secret Forest можна безплатно забрати в Epic Games Store вже зараз. Роздача триватиме до 12 червня. А після неї магазин подарує Two Point Hospital — гумористичний симулятор лікарні від SEGA.
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Джерело: Epic Games
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