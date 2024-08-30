У Telegram працюють переважно українські програмісти — вони перемогли у професійному змаганні

Посилаючись на засновника Telegram Павла Дурова, Financial Times пише, що з платформою працюють переважно українські кодери.

У статті про перспективи Telegram на тлі затримання Дурова у Франції, видання згадує про працівників месенджера. Журналістів цікавить, чи зможе засновник продовжувати керувати платформою, або ж це завдання ляже на невелику групу лояльних менеджерів.

Раніше Дуров казав, що в Telegram працює невелика кількість співробітників, включаючи 30 перевірених інженерів. За його словами, він обирав свою команду через змагання у програмуванні — переможцями були переважно українці.

Інше джерело видання описує співробітників Telegram як «супермолодих» людей, яких привезли зі Східної Європи та запропонували їм річну зарплату у півмільйона доларів. Незабаром дехто з них розмістив фото власних Porsche у соціальних мережах.

«Відтоку практично немає. Вони поділяють однакові цінності та вірять у місію компанії», — сказав Дуров на початку цього року.

Павло Дуров централізовано приймає рішення. Він описує темп інновацій у компанії як ближчий до стартапу, попри майже мільярд користувачів:

«Мені не подобається вважати себе співдиректором, власником чи кимось іншим. Мені подобається дивитися на себе як на лідера виробництва. Жодна функція не запускається без моєї глибокої участі».

Але така позиція має й зворотний бік. Постає питання, чи зможе компанія так само успішно працювати, якщо її лідер через якісь обставини не зможе повноцінно нею керувати.

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Раніше представник Telegram прокоментував для ITC.UA інформацію щодо кількості персоналу. За його словами, у компанії працює значно більше людей, ніж 30 чи 60.

«У Telegram є 30 розробників, які створюють програми та їх інфраструктуру, але основна команда Telegram складається приблизно з 60 осіб. Ця команда навмисно маленька і наповнена експертами у своїх галузях. У результаті Telegram може реагувати набагато швидше, ніж компанії з величезними командами та довгим ланцюгом управління».

Основна команда дійсно становить близько 60 осіб, але є й окремі групи модерації та реагування на порушення. У Telegram немає дата-центрів в ОАЕ, і там не зберігаються дані користувачів, як зазначали деякі видання. Представник компанії зазначив, що наразі не існує «жодного життєздатного способу зламати шифрування, яке використовує Telegram».

Джерело: Financial Times

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